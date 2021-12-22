«Нижний Новгород» сделал предложение Юрию Жиркову

«Да, наш клуб действительно заинтересован Жирковым. Мы сделали предложение Юрию, он пока думает. Ведем переговоры с игроком и надеемся на положительный исход», — сказал Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.