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20:38 (мск), источник: Sports.Ru

Артем Дзюба: «У меня 10 голов в РПЛ, за 3−4 года я больше всех забил и отдал. “Деревянный”, “убогий”, — как угодно называйте, но я это делаю»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выразил недовольство тем, как к нему относятся.

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Источник: РИА "Новости"
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«Мне обидно. Я десять голов забил в чемпионате. Опять: “Старый, деревянный, медленный, убогий”. Иду на втором месте в бомбардирах. За 3−4 года я больше всех забил, больше всех отдал передач. “Кривой, деревянный, буратино русский”. Как угодно называйте. Но я это делаю. Прекрасно все знают, что большие матчи, как с Хорватией, важны для меня. Я люблю такие матчи. Не обязательно меня ставить. Как принято [считать], я карликам забиваю. С Кипром там, с Мальтой могут разобраться без любого [игрока].

Но в больших матчах должны быть большие футболисты. По меркам российского футбола. Должны быть личности, которые могут потащить. Не факт, что ты потащишь, но есть люди, которые не испугаются и будут точно биться и сражаться. А есть хорошие футболисты, которые могут испугаться и зажаться. В этом и разница между большими и обычными хорошими спортсменами», — сказал Дзюба.

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