«Краснодар» объявил о переходе норвежского футболиста «Буде-Глимт» Ботхейма

Как отмечается, 21-летний футболист подписал контракт с новым клубом до конца июня 2025 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 5 миллионов евро, норвежским форвардом также интересовался римский «Лацио».
В завершившемся чемпионате Норвегии Ботхейм провел 30 матчей, забил 15 мячей и отдал 3 голевых передачи. Вместе с командой, за которую также выступает российский вратарь Никита Хайкин, нападающий стал чемпионом страны.
Ранее Ботхейм играл за другие норвежские клубы — «Люн», «Русенборг» и «Стабек», выступал за сборные Норвегии различных возрастов.