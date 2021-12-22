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20:46 (мск), источник: Матч ТВ

«Краснодар» объявил о переходе норвежского футболиста «Буде-Глимт» Ботхейма

Нападающий Эрик Ботхейм перешел из норвежского «Буде-Глимт» в «Краснодар», сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Краснодар
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Источник: Reuters

Как отмечается, 21-летний футболист подписал контракт с новым клубом до конца июня 2025 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 5 миллионов евро, норвежским форвардом также интересовался римский «Лацио».

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В завершившемся чемпионате Норвегии Ботхейм провел 30 матчей, забил 15 мячей и отдал 3 голевых передачи. Вместе с командой, за которую также выступает российский вратарь Никита Хайкин, нападающий стал чемпионом страны.

Ранее Ботхейм играл за другие норвежские клубы — «Люн», «Русенборг» и «Стабек», выступал за сборные Норвегии различных возрастов.

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