Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.12
Атлетик
Реал
12
Футбол. Зарубежный
22.12
Бордо
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
22.12
Клермон Фут
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22.12
Лион
Метц
11
Футбол. Зарубежный
22.12
Лорьян
ПСЖ
11
Футбол. Зарубежный
22.12
Марсель
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
22.12
Монако
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Монпелье
Анже
41
Футбол. Зарубежный
22.12
Ницца
Ланс
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Сент-Этьен
Нант
01
Футбол. Зарубежный
22.12
Труа
Брест
11
Футбол. Зарубежный
22.12
Наполи
Специя
01
Футбол. Зарубежный
22.12
Эмполи
Милан
24
Все события
Фоторепортажи
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Доменико Тедеско рассказал о жизни в Москве

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско рассказал о своём пребывании в Москве.

Лейпциг
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее специалист работал в столице России на должности главного тренера «Спартака».

Читайте также
Как сложились карьеры тренеров после ухода из «Спартака». Витория может повторить путь Тедеско и Эмери

«В какой-то момент поступило предложение от “Спартака”, и у меня появилось время и желание для этого клуба и этого города.

Я жил в отеле в центре города, номера “люкс” не было, просто обычный номер. Мы всё равно целый день проводили на тренировочной базе, включая разноплановые мероприятия и процедуры между тренировками.

Я добирался до стадиона всего за 20 минут. Это было удивительно. Размеры этого города невероятны, в Москве 16 миллионов жителей», — приводит слова Тедеско Sportbuzzer.

Напомним, 36-летний Тедеско был назначен на должность главного тренера «РБ Лейпциг» 9 декабря. С немецким специалистом было заключено соглашение до лета 2023 года. Предыдущим местом работы Тедеско был московский «Спартак», который он тренировал с октября 2019-го по май 2021 года. В последнем сезоне немецкий специалист выиграл с московской командой серебряные медали чемпионата страны.

 Навка сообщила о состоянии избитого фигуриста Соловьёва!
Названы секретные способы быстро похудеть!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь