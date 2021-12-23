Стукалов: не буду называть зарплаты, но в «Уфе» платят на уровне ФНЛ

Они приехали в Уфу за футболом и амбициями. Да, возможно, им немного не хватает опыта и где-то мастерства, но я не сомневаюсь, что в следующем году все перечисленные футболисты будут иметь конкретные предложения от вышестоящих клубов.



У меня был список игроков из ФНЛ, которых я бы хотел видеть в своей команде. Представители разных клубов, в том числе, конечно, «Велеса», что логично.



Шамиль Газизов больше занимается селекционными моментами, то есть не было такого, что я привел за собой игроков. Просто передал ему список пожеланий, достаточно объемный, а он выбирал из него«, — цитирует Стукалова “Матч ТВ”.