«Мне “Локомотив” не жалко. То, что происходит, — логично». Коченков — о поступках Кикнадзе, характере Денисова и Семине

В «Локомотиве» Антон Коченков начинал большую карьеру (в 2004 году переехал в академию), уходил и возвращался, но так и не стал основным: на протяжении шести лет подменял Маринато Гильерме во время травм и дисквалификаций. Все это время клуб сохранял Коченкова в роли второго вратаря, но летом не стал продлевать контракт — так Антон оказался в тульском «Арсенале».

В интервью «СЭ» Коченков рассказал о безумной концовке 2021-го, конфликтах в «Локо» и будущем.

Полиграф — унижение, пропустить пять от «Динамо» — не проблема

— «Арсенал» завершал год матчем с ЦСКА, который переносили и возвращали в расписание, а игроков созывали из отпуска. Расскажи, как все было изнутри.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 18, 11.12.2021, 16:30 ЦСКА 2 Арсенал Т 0

— Накануне игры Миодраг просто провел собрание, в котором сказал, что игру могут отменить, и попросил немножко подождать. В командном чате потом написали, что мы можем разъехаться, но нужно было оставаться на связи. А уже вечером всех попросили заехать в гостиницу, а оттуда — на игру.

— В отпуск никто не успел уехать от радости?

— Нет. А как? Все готовились к игре.

— Момент с неназначенным пенальти — ошибка?

— Если такой пенальти не ставить, то какой еще ставить? Могу ошибаться, но это стопроцентный пенальти. Зурико после удара сбили в подкате — все очевидно.

— Как тебе в целом судейство РПЛ?

— В других лигах тоже постоянно обсуждают судей. Мы как считаем: если выиграли, значит, арбитр судил хорошо, если проиграли — плохо! Что касается реформ и смены руководителей судей, то я никакой разницы не замечаю. По-моему, изменения появились только благодаря ВАР, который помогает правильно оценивать эпизоды. Хотя иногда и эта система не используется, как было в матче с ЦСКА. Не понимаю, как все работает.

— Бывает, что ВАР тоже ошибается.

— Судьи тоже на стрессе — из-за болельщиков, прошлых ошибок… Когда смотрю интервью, например, Сергея Карасева, то понимаю, что арбитры тоже очень волнуются.

— Еще хорошо, если на полиграфе проверяться не надо.

— По-моему, после игр ходить и доказывать, что тебя не купили, — это достаточно унизительно. У нас бывают случаи, когда мы, футболисты, смотрим на эпизод и у всех нас разное мнение. Шесть человек сидят в комнате, смотрят повторы с разного ракурса и не могут определиться. О чем мы тогда вообще говорим? А тут человеку нужно за секунду принять решение…

— Как ты переживаешь неудачи? Например, 0:5 от «Динамо».

— Никаких проблем. Пять от «Динамо» пропустил — ничего страшного. На меня это никак не влияет. Тогда я ничего не почувствовал. Психологически был готов играть следующий матч. Расстроило только то, что не смогли победить. Что находились в зоне вылета. В такие моменты мысли только о том, чтобы кровь из носу выиграть следующий матч.

— Чувствуешь ответственность?

— Мы все ответственны. Я — потому что я вратарь и хочу, чтобы команда осталась в премьер-лиге. Не хочу приходить в клуб, чтобы он со мной вылетел.

— Просто футболисты, а вратари в особенности, — люди рефлексирующие. Некоторые ночами не спят, прокручивают ошибки.

— Бессонница случается и после побед. Если игра поздняя, то до четырех утра ты просто лежишь. Не знаю, но именно за голы я не переживаю, если не было моей ошибки. Если я мог выручить, но не выручил, то в этом мало приятного.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--38265379373e0e5117e0" data-vnd="38265379373e0e5117e0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=38265379373e0e5117e0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Крики Палыча, роль сменщика, конфликты

—Ты давно не был первым номером в команде. Что испытывал, когда снова начал регулярно играть?

— Конечно, лучше, когда ты играешь. Поэтому сейчас я просто доволен. В «Локомотиве» я мало играл, но все равно помогал команде.

— На тебя давило то, что ты не смог стать основным в «Локомотиве»?

— В какой-то момент я просто осознал свою роль. Я пытался быть первым номером, но у меня не получилось выиграть конкуренцию у Гили. Тем не менее я знал, что свои матчи в сезоне проведу. Когда Гиля был травмирован, я выходил.

— Не смущала роль сменщика?

— Надоела, да. Если у тебя есть характер и амбиции, то, конечно, ты хочешь быть первым. Это даже не обсуждается. Но сказать, что это как-то давило на меня… Я хотел быть в «Локомотиве» первым номером, но не получилось. Считаю ли, что упустил время? Мне кажется, что нет. Я там все равно был в обойме, мы добивались результатов.

— Некоторые и в депрессию какую-нибудь могут впасть из-за этого.

— Нет, ну, а что я сделаю? Я же ходил в аренды. Перешел в «Краснодар» — не играл. Потом поехал в «Томь». Я же не сидел на месте и получал зарплату, а что-то делал! У меня были еще предложения, я хотел еще уйти в аренду. Однако я понимал, что в «Локомотиве» помогу команде, так как Гиля может выпасть. То есть нужно было всегда оставаться в форме.

— Не пытался поговорить с Юрием Палычем или с Николичем насчет роли в команде?

— У нас были разговоры, но я не буду их раскрывать.

— Ты называл Семина жестким тренером.

— Он часто на меня кричал — мы ругались. Но все равно оставались в хороших отношениях. Очень уважаю его! Да, конфликты случались, но еще раз повторю: в этом нет ничего такого. Главное, чтобы ты оставался неравнодушным человеком.

Уход Семина, непростой Денисов, мат от фанатов

— Как ты воспринял историю с уходом Семина из «Локо»?

— Я был против. Мне не нравилось, что поменяли тренера. Если бы меня спросили, то я бы высказался. При этом по поводу Марко могу сказать, что у меня с ним тоже сложились отличные отношения.

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— Что говорили в команде, когда Юрия Палыча убирали?

— Тогда же пандемия была, все разъехались. Никто не знал, что так произойдет. Он мне даже позвонил, поздравил с днем рождения. В мае я его поздравлял, а через три дня его уволили. Ни он, ни я понятия не имели, что такое вообще может случиться.

— Но для всех в команде это не стало шоком? Семина ведь все уважали.

— Может быть, не все. Конкретно никого не имею в виду. Это часть моей работы — что я могу сделать? Я был недоволен, но меня не спрашивали. Нам дали другого тренера, мы же не знаем: плохой он или хороший? Почему мы должны относиться к нему по-другому? Он оказался отличным человеком, который добился результата.

— Каким руководителем был Кикнадзе?

— У меня с ним были рабочие отношения. Конфликты и недопонимания тоже случались, но при этом он всегда был за то, чтобы человек высказывал свое мнение. Я его и высказывал — так возникали недопонимания. При этом они не сказывались на футбольной части: если я что-то и говорил, то это не значит, что он мог мне контракт не продлить или еще что-то сделать. По отношению ко мне Кикнадзе вел себя порядочно.

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Я понимаю, что его болельщики не любили. И да, он принял не самое популярное решение, убрав Палыча. Но при этом привел тоже достаточно неплохого тренера. Играли-то реально хорошо.

— Какие поступки Кикнадзе тебя удивили?

— Та встреча с болельщиками — это был перебор. Футбол для болельщиков — это же люди, которые любят команду.

— Еще была история со средним пальцем, показанным фанату.

— Это перегиб, и он после этого извинился. Нужно держаться, так как ты — публичное лицо, но я его понимаю. Я тоже могу что-то сказать фанату, а мне ответят, что я игрок и должен сдерживать свои эмоции. При этом вы не слышите, что мне в спину кричат. Такой мат идет… Я такого мата даже не знаю! Выкрикивают такое… И свои, и чужие. Считаю, такие вещи непозволительны.

— Игорь Денисов рассказывал, что Кикнадзе при всей команде сказал: «Денисова ко мне не надо, я ему не доверяю как человеку». Ты помнишь такую историю?

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— Что-то такое было, да. Не помню только, как это дословно звучало, но, насколько я помню, такое действительно было.

— Это нормальная ситуация?

— Для Гарика это было неприятно, но лучше пусть он об этом знает, чем наоборот. Я представляю, как он удивился. Зато Кикнадзе сказал прямо, что он ему не доверяет и не хочет с ним вести диалог. Что здесь такого?

— Он был капитаном. Такие вещи влияют на коллектив.

— У нас в команде никогда не было заговоров или чего-то такого. Может быть, не все друг с другом тесно дружили. Но напряженностей не возникало точно.

— Говорят, что Игорь был отстраненным от коллектива. Это так?

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— Игорь — непростой. Наверное, он действительно был немного отстраненным, но я с ним был в хороших отношениях и могу охарактеризовать как профессионала. Он может сказать что хочет любому человеку: президенту, тренеру… Поэтому он был капитаном. Мне с ним было комфортно общаться.

— Семин говорил, что перед его отставкой Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал команду против тренера.

— Ко мне не заходил. Если бы он зашел, ответил бы, что я за Палыча. Но про то, что Кикнадзе к кому-то заходил, не слышал.

— Как себя вел Семин?

— Юрий Палыч никогда не говорил плохо про Кикнадзе при игроках и не пытался настроить коллектив против президента. Это касается не только Кикнадзе, но и других руководителей. Он не хотел, чтобы такие вещи касались команды.

«Локомотив» играет ужасно, вторая лига — жуть, дебют Худякова

— Ты поиграл в низших лигах. Вспомни самую жуть оттуда.

— Да вся вторая лига — это жуть, ха-ха! Я играл в «Нижнем Новгороде», где все было нормально, но остальные выезды — это когда ты едешь в автобусе, ешь в придорожных кафе и получаешь за это небольшие деньги. И это не тот футбол, в который играют миллионеры. Зарплата — 30−40 тысяч рублей. Не знаю, изменилось ли что-то, но в мое время было плохо.

— Александр Трошечкин так описывал ФНЛ: «Чувствуешь себя как белка в колесе. Хорошие ребята застревают и не могут пробиться наверх». Согласен?

— Кто-то же все равно пробивается. Еще можно выйти в премьер-лигу со своей командой. Даже у нас в «Локомотив» брали парня из «Торпедо».

— Вернемся к «Локомотиву». Прямо сейчас второй вратарь — Даниил Худяков, который уже дебютировал и в РПЛ, и в еврокубках. Как его оценишь?

— Талантливый парень, видел его на тренировках. Тогда ему еще рано было выходить, он совсем молодой.

Не могу сказать, что он плохо играет, моментами он хорош, но в матче с нами в первом голе мог выручать. С другой стороны, учитывая, как «Локомотив» проводил концовку, то тут кого угодно ставь… Стоял бы Гиля — и ему бы накидывали! Они и так ужасно играли, а тут еще молодой парень.

«Локомотив» совершил ошибку, не взяв вратаря. В клубе не могли не понимать, что Гиля когда-то сломается. Нужно было либо оставлять меня, либо брать нового кипера.

— Тебе жалко нынешний «Локомотив»?

— Мне не жалко. Я слежу за ними, общаюсь со многими ребятами. Чего мне жалеть? Это же не первый раз с «Локомотивом» происходит, а постоянно. За шесть лет поменялось четыре президента — какое может быть развитие? То, что происходит, логично.

— Ты всю карьеру провел в России. А было желание попробовать себя в Европе?

— Если для клубов возраст не проблема, то я бы, конечно же, хотел. Просто многих интересуют вратари помоложе, но не знаю, почему… Если у игрока все нормально со здоровьем и он может играть, то какая разница, сколько ему лет? В «Локомотиве» слишком молодой, а где-то слишком старый… Поэтому если бы была возможность, то я перешел бы. Почему нет?