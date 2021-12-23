Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.12
Труа
Брест
11
Футбол. Зарубежный
22.12
Сент-Этьен
Нант
01
Футбол. Зарубежный
22.12
Ницца
Ланс
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Монпелье
Анже
41
Футбол. Зарубежный
22.12
Монако
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Атлетик
Реал
12
Все события
Фоторепортажи
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
17«Небесная грация» раскрывает таланты
14:13 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» озвучил планы на сборы, Ваноли стартует в клубе контрольным матчем со «Слованом» в ОАЭ

«Спартак» озвучил планы на зимние тренировочные сборы, сообщается на официальном клубном сайте.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Спартак"

Основной состав выйдет из отпуска 12 января.

Команда пройдет в Москве углубленное медицинское обследование и будет тренироваться на базе около стадиона «красно-белых» до 16 января включительно.

Читайте также
Доменико Тедеско рассказал о жизни в Москве

Затем клуб отправится в Дубай. Подготовка команды будет разбита на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса Джебель-Али.

В ОАЭ «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. 28 января состоится игра против словацкого «Слована». Кроме того, планируются встречи 2, 5, 8 и 11 февраля. Соперников по ним клуб объявит позднее.

Место и сроки заключительного, третьего сбора пока не определены.

«Спартак-2» выйдет из отпуска 10-го, а дублирующий состав — 17 января. Обе команды начнут подготовку ко второй части сезона в Москве, после чего проведут по два сбора в Турции.

 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь