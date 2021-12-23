«Спартак» озвучил планы на сборы, Ваноли стартует в клубе контрольным матчем со «Слованом» в ОАЭ

Основной состав выйдет из отпуска 12 января.

Команда пройдет в Москве углубленное медицинское обследование и будет тренироваться на базе около стадиона «красно-белых» до 16 января включительно.

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Затем клуб отправится в Дубай. Подготовка команды будет разбита на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса Джебель-Али.

В ОАЭ «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. 28 января состоится игра против словацкого «Слована». Кроме того, планируются встречи 2, 5, 8 и 11 февраля. Соперников по ним клуб объявит позднее.

Место и сроки заключительного, третьего сбора пока не определены.