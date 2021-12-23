«Спартак» озвучил планы на сборы, Ваноли стартует в клубе контрольным матчем со «Слованом» в ОАЭ
«Спартак» озвучил планы на зимние тренировочные сборы, сообщается на официальном клубном сайте.
«Спартак» озвучил планы на зимние тренировочные сборы, сообщается на официальном клубном сайте.
Основной состав выйдет из отпуска 12 января.
Команда пройдет в Москве углубленное медицинское обследование и будет тренироваться на базе около стадиона «красно-белых» до 16 января включительно.
Затем клуб отправится в Дубай. Подготовка команды будет разбита на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса Джебель-Али.
В ОАЭ «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. 28 января состоится игра против словацкого «Слована». Кроме того, планируются встречи 2, 5, 8 и 11 февраля. Соперников по ним клуб объявит позднее.
Место и сроки заключительного, третьего сбора пока не определены.
«Спартак-2» выйдет из отпуска 10-го, а дублирующий состав — 17 января. Обе команды начнут подготовку ко второй части сезона в Москве, после чего проведут по два сбора в Турции.