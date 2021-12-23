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15:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Спартака»: Зимой трансферы еще будут, в том числе и на выход

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал приобретение московским клубом форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона и рассказал о дальнейших планах красно-белых на зимнее трансферное окно.

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Источник: РИА "Новости"

"Трансферы еще будут. Раскрывать имен сейчас не буду. Переход Николсона согласовал спортивный директор. Трансфер должен был чуть позже произойти, но определенные обстоятельства переход ускорили.

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По поводу ухода игроков, список футболистов на сборы Ваноли согласует. Не буду комментировать трансферы футболистов на выход, но они будут.

Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол. Но последние слово за тренером, который должен отталкиваться от соперника«, — приводит слова Мележикова “Матч ТВ”.

Напомним, Николсон выступал за «Шарлеруа» с лета 2019 года, перейдя в клуб из словенского «Домжале» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Шамара принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.

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