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16:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: Дзюба живёт в своём мире! Он готов вернуться в сборную, хотя сам от неё отказался

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на недавнее заявление Артёма Дзюбы, который выразил готовность вернуться в сборную России.

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Источник: РИА "Новости"

«Что касается интервью Артёма Дзюбы… Насколько же человек живёт в своём мире! Он готов помириться, хотя с ним никто не ссорился. Он готов вернуться в сборную, хотя его вызывали, а он сам не приехал. Это всё напоминает гибридную информационную войну. Человек живёт в своём мире. До такой степени в своём мире, что абсолютно всё воспринимает на свой лад. Может быть, просто не стоит обращать внимания на его слова?

Будет у него всё хорошо — он всем скажет, что у него всё хорошо. Будет у него всё плохо — Дзюбу можно понять, у него осталось мало времени. Он не добил голов до абсолютного рекорда, он не превзошёл рекорд Кержакова. Кажется, что этой осенью был один момент, когда Дзюба заслуживал вызов в сборную. Это был ровно тот самый, когда Артём его отклонил.

Дзюба чувствует уходящее время. Ему уже 33, он постепенно становится слабее физически, он хуже играет. У него в запасе год, может быть. А может, и его нет. Когда человек нарцисс — он теряет способность слышать себя со стороны», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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