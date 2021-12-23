Уткин: Ваноли — это не кот в мешке, а кот Шредингера
Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался по поводу главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.
Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался по поводу главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.
«В “Спартаке” новый спортивный директор по фамилии Каттани. Я хочу вас спросить… Говорят, Каттани работал в “ПСЖ”. Пожалуйста, найдите хоть одну новость за последние 5−6 лет, желательно на французском языке, где бы упоминался Каттани, чтобы можно было составить о нём представление. Думаю, вы не найдёте.
Касательно Паоло Ваноли — прошла неделя с его презентации. Все эксперты сходятся на мнении, что Ваноли — это кот в мешке. Я совершенно не согласен с этим. Ваноли — не кот в мешке, потому что “кот в мешке” — это неизвестный вам кот, но он в мешке точно есть. А Ваноли — кот Шрёдингера. Это когда вы видите перед собой коробку, и там вполне может быть кот, но, может быть, его там и нет», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.