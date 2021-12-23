Уткин: Ваноли — это не кот в мешке, а кот Шредингера

«В “Спартаке” новый спортивный директор по фамилии Каттани. Я хочу вас спросить… Говорят, Каттани работал в “ПСЖ”. Пожалуйста, найдите хоть одну новость за последние 5−6 лет, желательно на французском языке, где бы упоминался Каттани, чтобы можно было составить о нём представление. Думаю, вы не найдёте.



Касательно Паоло Ваноли — прошла неделя с его презентации. Все эксперты сходятся на мнении, что Ваноли — это кот в мешке. Я совершенно не согласен с этим. Ваноли — не кот в мешке, потому что “кот в мешке” — это неизвестный вам кот, но он в мешке точно есть. А Ваноли — кот Шрёдингера. Это когда вы видите перед собой коробку, и там вполне может быть кот, но, может быть, его там и нет», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.