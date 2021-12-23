Матч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 26 февраля

Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19:00 мск. В день возобновления чемпионата России после зимней паузы также запланированы игры «Химки» — «Динамо», «Нижний Новгород» — «Урал» и «Сочи» — «Арсенал». Завершится 19-й тур 28 февраля матчем между «Зенитом» и «Рубином». Днем ранее сыграют «Краснодар» и «Локомотив».

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 19, 26.02.2022, 19:00 Спартак - ЦСКА -

Также стало известно, что встреча 20-го тура между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 6 марта, а матч 21-го тура «Локомотив» — ЦСКА состоится 12 марта. На следующий день «Спартак» примет «Краснодар».

ЦСКА после 18 туров набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 23 очками располагается на девятой строчке. Первое место занимает «Зенит» (38 очков), второе — «Динамо» (36), третье — «Сочи» (31).