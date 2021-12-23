Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.12
Труа
Брест
11
Футбол. Зарубежный
22.12
Сент-Этьен
Нант
01
Футбол. Зарубежный
22.12
Ницца
Ланс
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Монпелье
Анже
41
Футбол. Зарубежный
22.12
Монако
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Атлетик
Реал
12
Все события
Фоторепортажи
17«Небесная грация» раскрывает таланты
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
23 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Фанатское объединение «Зенита» объявило об отказе от оформления Fan ID

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Фанатское объединение петербургского «Зенита» «Ландскрона» приняло решение в полном составе отказаться от оформления Fan ID, сообщается на странице объединения во «Вконтакте».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Депутаты Государственной думы 17 декабря приняли законопроект о введении Fan ID в третьем чтении. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек для посещения матча.

«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными. Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», — говорится в сообщении.

Закон о Fan ID предполагает, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. В случае одобрения в Совете Федерации и утверждения президентом документ вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Читайте также
 Страстный поцелуй Медведевой и Милохина: видео
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь