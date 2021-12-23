Фанатское объединение «Зенита» объявило об отказе от оформления Fan ID

Депутаты Государственной думы 17 декабря приняли законопроект о введении Fan ID в третьем чтении. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек для посещения матча.

«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными. Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», — говорится в сообщении.