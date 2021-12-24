«Ростов» подписал 20-летнего норвежского полузащитника Кнудсена
«Ростов» на официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника норвежского «Лиллестрема» Магнуса Кнудсена.
Ростов
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«Ростов» на официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника норвежского «Лиллестрема» Магнуса Кнудсена.
20-летний полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на 4,5 года.
Магнус — воспитанник норвежского клуба «Лиллестрем», игрок сборной Норвегии среди игроков до 20 лет. В 2019-м году дебютировал в высшей лиге Норвегии. В марте 2021-го года перешел на правах аренды в клуб «Улл/Киса», летом вернулся в «Лиллестрем».
Всего в 2021 году провел 33 матча, отдав при этом 3 голевые передачи. За сборную Норвегии до 20 лет выходил на поле 3 раза.