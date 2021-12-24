«Ростов» подписал 20-летнего норвежского полузащитника Кнудсена

20-летний полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на 4,5 года.

Магнус — воспитанник норвежского клуба «Лиллестрем», игрок сборной Норвегии среди игроков до 20 лет. В 2019-м году дебютировал в высшей лиге Норвегии. В марте 2021-го года перешел на правах аренды в клуб «Улл/Киса», летом вернулся в «Лиллестрем».