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12:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС и Японская футбольная ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве

Президент РФС Александр Дюков и глава Футбольной ассоциации Японии Козо Тасима дистанционно подписали обновленный меморандум о сотрудничестве на всех уровнях футбола до 2024 года.

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Источник: РФС

Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Соглашение предусматривает расширение и укрепление рабочих отношений между организациями и обмен ресурсами и опытом для продвижения и развития футбола в двух государствах.

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Российская и японская федерации планируют организацию совместных образовательных курсов, семинаров и конференциий, обмен знаниями и опытом в области строительства и управления спортивными сооружениями, спортивной науки и медицины. Отдельное внимание планируется уделить подготовке тренеров, судей и женскому футболу.

По словам Дюкова, мужская и женская сборные Японии входят в тройку сильнейших в азиатском регионе, а женская команда недавно выигрывала чемпионат мира.

Он подчеркнул, что Меморандум позволит наладить сотрудничество между подразделениями для обмена опытом и внедрения лучших практик для развития футбола в обеих странах.

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