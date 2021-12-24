РФС и Японская футбольная ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве

Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Соглашение предусматривает расширение и укрепление рабочих отношений между организациями и обмен ресурсами и опытом для продвижения и развития футбола в двух государствах.

Российская и японская федерации планируют организацию совместных образовательных курсов, семинаров и конференциий, обмен знаниями и опытом в области строительства и управления спортивными сооружениями, спортивной науки и медицины. Отдельное внимание планируется уделить подготовке тренеров, судей и женскому футболу.

По словам Дюкова, мужская и женская сборные Японии входят в тройку сильнейших в азиатском регионе, а женская команда недавно выигрывала чемпионат мира.