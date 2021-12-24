Дзюба описал отношение к Милохину словами «накрасил ногти и умер для меня»

«Когда я вижу мужчину с маникюром, меня потряхивает. Мы не в том мире живем. Это ненормально!» — поделился мнением футболист. Он также отметил, что не понимает, как объяснять детям, почему у мужчины накрашены ногти. На вопрос о любимом тиктокере игрок сине-бело-голубых ответил, что не интересуется данной темой.

Ранее Дзюба рассказал о своей реакции на критику. Футболист заявил, что стал как бронепоезд, и ему все равно. Он добавил, что, помимо хейта, он чувствует много поддержки.