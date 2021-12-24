Главные спортивные скандалы 2021 года

«Газета.Ru» рассказывает о самых громких спортивных скандалах 2021 года: Россия впервые за 25 лет лишилась золота в художественной гимнастике, Артем Дзюба отказался выступать за сборную России, а в московском «Спартаке» стала править Зарема Салихова.

Судейство художественной гимнастики на ОИ-2020

Главным скандалом 2021 года в российском спорте стало поражение гимнастки Дины Авериной на Олимпийских играх 2020 года. 22-летняя спортсменка уверенно выиграла квалификационные соревнования и отобралась в финал, где с самого первого упражнения стала понемногу уступать израильтянке Линой Ашрам.

Перед последним выходом на ковер Дина, казалось, уже потеряла шансы на победу, безнадежно уступая своей сопернице, однако в своем упражнении израильская гимнастка допустила ошибку, уронив ленту, чем заставила судей на протяжении шести минут подводить итоговые оценки.

До 2021 года никому из гимнасток не удавалось выиграть Олимпиаду с потерей предмета — Ашрам в этом списке стала первой. Авериной же до победы не хватило всего 0,15 балла.

«К сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику». Ирина Винер-Усманова глава федерации художественной гимнастики России

«Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», — заявила глава федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--08d66b7afbf4bd071ec5" data-vnd="08d66b7afbf4bd071ec5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=08d66b7afbf4bd071ec5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По окончании соревнований в Instagram Ашрам посыпались сообщения от разгневанных поклонников российской художественной гимнастики, которые жестко критиковали израильтянку за выступление, писали ей оскорбительные комментарии, из-за чего она приняла решение закрыть свой профиль.

А Дина Аверина стала главным символом Олимпийских игр и удостоилась встречи с Владимиром Путиным в Кремле, где была единственной не золотой медалисткой среди спортсменов.

Telegram-канал Заремы Салиховой

Слово «Спартак» уже давно является синонимом слова «скандал», но подобного тому, что случилось с самым титулованным клубом страны в 2021 году, не происходило еще никогда.

В мае после успешного сезона, завершившегося завоеванием серебряных медалей и путевки в квалификацию Лиги чемпионов, столичный клуб покинул немецкий специалист Доменико Тедеско. В этом же месяце в публичное пространство вышла супруга президента «Спартака» Зарема Салихова, решившая завести Telegram-канал, где реагировала на различные новости и высказывала свое мнение по тем или иным вопросам.

Свое первое интервью Салихова дала инсайдеру Ивану Карпову в сентябре 2020 года. С тех пор болельщики красно-белых, как и многие журналисты, пытались узнать, какое влияние жена Леонида Федуна оказывает на руководство «Спартака».

В своем блоге Зарема активно критиковала решение назначить новым главным тренером португальского специалиста Руя Виторию, который до этого с «Бенфикой» выигрывал чемпионат Португалии и выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов. Под удар попал спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов, по чьей инициативе и был приглашен Витория.

Апогея конфликт Салиховой и Попова достиг после вылета «Спартака» из Лиги чемпионов — по сумме двух матчей москвичи со счетом 0:4 уступили как раз «Бенфике». В перерыве игры на «Открытие банк Арене» Дмитрий Попов объявил журналисту Игорю Рабинеру, что напишет заявление об увольнении по собственному желанию и намерен обличить супругу Федуна во лжи.

В этот же день, 4 августа, об уходе из клуба объявил и бывший глава медиадепартамента «Спартака» Антон Фетисов, который также подвергся критике со стороны Салиховой.

На следующий день после официального расторжения трудовых отношений с клубом Дмитрий Попов создал свой Telegram-канал, где пообещал раскрыть все скелеты в шкафу жены Федуна.

«Цель создания этого канала — прекратить то безумие, которое окружает “Спартак” после выхода в медиапространство госпожи Салиховой. Здесь будут только факты и только в ответ на лицемерные высказывания Заремы Равильевны», — заявил Попов.

В нем он опубликовал скриншоты переписки с Салиховой, где та критиковала работу экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско, призывала к расторжению контракта с нигерийским полузащитником Виктором Мозесом и утверждала, что Руй Витория подходит «Спартаку» благодаря знаку зодиака.

7 августа красно-белые дома уступили дебютанту Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижнему Новгороду», а уже в воскресенье, 8 августа, Салихова удалила Telegram-канал.

Демарш Дзюбы

24 июля 2021 года Валерий Карпин официально стал новым главным тренером национальной футбольной сборной, сменив Станислава Черчесова, который проработал на этом посту пять лет. 52-летний специалист объявил о радикальных переменах в стане команды: ввел запрет на сахар, внедрил более атакующую модель игры и обновил состав, пополнив обойму сборной новыми игроками.

Жертвой нового стиля сборной стал 33-летний нападающий «Зенита» Артем Дзюба, конфликтующий с Карпиным еще со времен совместной работы в столичном «Спартаке». На первый сбор новый главный тренер сборной форварда не взял, хотя до этого провел с ним двухчасовую встречу в лобби одного из петербургских отелей, после которой в футбольных кругах заговорили об их примирении.

Перед октябрьским сбором ситуация изменилась: Карпин включил Дзюбу в расширенный список кандидатов, однако теперь сам игрок отказался от выступления за национальную команду.

«Я долго думал над этой ситуацией и принял решение, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100%. У нас уже был разговор с Валерием Георгиевичем Карпиным. Предыдущий сезон получился очень долгим и сложным. Были большие ожидания от чемпионата Европы, серьезная подготовка, мы выложились на все сто, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической, и на психологической форме. Поэтому входить в новый сезон было тяжело», — заявил Дзюба в интервью «Матч ТВ».

Матчи против Словении и Словакии завершились удачно для российской команды, которая за два тура до окончания отборочного турнира гарантировала себе место в стыковых матчах за право играть на чемпионате мира 2022 года. Тема потенциального возвращения Дзюбы в сборную России вновь всплывет в инфополе уже в марте будущего года.

Пирошоу и аресты после матча ЦСКА — «Зенит»

28 ноября 2021 года состоялся центральный матч 16-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Игра завершилась будничной победой сине-бело-голубых со счетом 2:0 и своим содержанием вряд ли смогла бы вызвать общественный резонанс. Но события, происходящие на фанатской трибуне армейцев во время матча, изменили все.

По ходу игры активные болельщики красно-синих на своей трибуне зажгли файеры и дымовые шашки. Но сотрудники правоохранительных органов оказались против подобного поведения болельщиков, заставив весь нижний ярус трибуны «А» более трех часов находиться на морозе, не давая возможности им отправиться домой.

По информации Sport24, по итогам игры были задержаны 408 человек. Первое заявление клуба по данной ситуации вызвало негатив среди армейских фанатов.

«Я болельщиками не занимаюсь. Отвечаю ли я за безопасность? Отвечаю. Я не знаю, почему задерживают болельщиков, спросите у полиции», — сказал «Матч ТВ» заместитель генерального директора по безопасности ПФК ЦСКА Иван Уланов.

Бывший руководитель Всероссийского общества болельщиков (ВОБ) Андрей Малосолов заявил, что таких жестких мер по отношению к болельщикам не применялось давно.

«Я не представляю, как вынесли это многочисленные женщины и дети, за комфорт и безопасность которых так волнуются идеологи введения Fan ID. Их было много, люди стояли на трибуне целыми семьями, многие попали в отделение, причем с детьми.



Здесь надо отдать должное адекватным представителям правоохранительных органов, которые сразу же выпускали мам с совсем маленькими детьми. Правда, пап оставляли на трибуне. Это не укладывается в голове. Давно такого не было», — заявил Малосолов в беседе с «Газетой.Ru».

На матчах 17-го тура РПЛ активные болельщики 15 из 16 команд лиги досрочно покинули трибуны стадионов. Их решение поддержал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.