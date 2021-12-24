Совет Федерации одобрил закон о введении Fan ID

Fan ID был введен в России как в стране-организаторе Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи.

Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Инициатива обсуждалась с представителями администрации президента РФ, Минспорта, министерства внутренних дел РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также членами спортивных лиг и федераций.