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14:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о введении Fan ID

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заключительном заседании в пятницу одобрил закон, предполагающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).

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Источник: РИА "Новости"
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Fan ID был введен в России как в стране-организаторе Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи.

Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Инициатива обсуждалась с представителями администрации президента РФ, Минспорта, министерства внутренних дел РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также членами спортивных лиг и федераций.

Позднее в России система использовалась на чемпионате мира по футболу 2018 года и на матчах Евро-2020.

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