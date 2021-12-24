Совет Федерации одобрил закон о введении Fan ID
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заключительном заседании в пятницу одобрил закон, предполагающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заключительном заседании в пятницу одобрил закон, предполагающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).
Fan ID был введен в России как в стране-организаторе Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи.
Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.
Инициатива обсуждалась с представителями администрации президента РФ, Минспорта, министерства внутренних дел РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также членами спортивных лиг и федераций.
Позднее в России система использовалась на чемпионате мира по футболу 2018 года и на матчах Евро-2020.