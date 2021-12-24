Газизов заявил, что Федун предложил ему акции «Спартака»

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. Между сторонами идет судебный процесс. Газизов пытается добиться денежных выплат за расторжение контракта.

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«Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун.



Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение. Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба “Спартак”, то есть его акции.



Я не хотел говорить об этом публично, но последние события, которые происходят в суде и то, как действует акционер клуба, не оставили мне выбора. Это только начало, и скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны», — сказал Газизов, которого цитирует «Матч ТВ».

По данным «Матч ТВ», Леонид Федун при найме на работу Шамиля Газизова генеральным директором написал расписку, в которой в случае отставки обещал передать подчиненному 10% акций футбольного клуба и дополнительно гарантировал один миллион евро на каждый год контракта при месте в еврокубках. Газизов обещал вернуть расписку и тем самым 10% акций «Спартака» после того, как Федун полностью осуществит выплаты всех компенсаций при увольнении бывшего генерального директора.

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая сторону «Спартака», сообщила, что клуб получил новый иск от Газизова на 101 миллион рублей.