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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики «Спартака» откажутся от оформления Fan ID

Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «G-7 Ultras» выпустило заявление в связи с введением в России cистемы «паспорта болельщика» «Fan ID».

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Источник: РИА "Новости"

«Вот и произошло то, чего мы все опасались последние несколько лет, с 1 июня 2022 года вводят паспорт болельщика, пресловутый Fan ID. Опираясь на события последних недель, мы, как объединение болельщиков “Спартака” хотим сделать заявление. В связи с карательной политикой устрашения и деиндивидуализации проводимой в отношении “души и сердца” футбола, а именно нас с вами — фанатов, мы заявляем, что единогласно приняли решение не делать Fan ID, также ни на одном спортивном мероприятии, проводимом с использованием “скам-айди” наши знамëна присутствовать не будут, будь то флаги или баннеры.

При этом мы оставляем за собой право заниматься пропагандой наших цветов и идей за пределами спортивных мероприятий, на которых требуют эту филькину грамоту. Призываем всех активных болельщиков задуматься и не идти на поводу у продажных чиновников, желающих набить свои карманы, а каждому из нас одеть намордник и поводок. Сперва задавят нас, потом возьмутся за ВАС. На протяжении 15-ти лет мы всегда и везде были рядом с командой, но пришло время сделать выбор, прогнуться или остаться верными своим убеждениям. Мы выбираем ЧЕСТЬ, в первую очередь перед самими собой. ФАНАТ — СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК!», — сказано в заявлении объединения в «Инстаграме».

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