Газизов судится с Федуном — требует 101 млн по расписке. «Спартак» назвал это наброском хотелок, Федун пугает проверкой комиссий за Кокорина и Урунова
Вот так вот.
Вот так вот.
Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов не оставляет клуб — требует взыскать 101 млн рублей с команды и персонально ее босcа Леонида Федуна.
По словам юриста «Спартака» Татьяны Завьяловой, основанием для иска стала «некая бумага», которую Федун составил для Газизова. Сам шеф «Уфы» называет этот документ распиской: «Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба “Спартак”, то есть его акции».
«Матч ТВ» разузнал подробности расписки. Газизову пообещали 10% акций клуба, но при условии, что он вернет их, если клуб при увольнении полностью расплатится с ним по контракту. Также в документах зафиксирован дополнительный бонус в 1 млн евро за выход «Спартака» в еврокубки.
Завьялова удивлена претензиями Газизова. Иск смешит ее: «Газизов что-то не понимает, он выглядит сейчас как приятель Шуры Балаганова, который бежит за господином Корейко и кричит: “Ну дай миллион, тебе что — жалко? Я же не десять прошу, ну дай миллион”.
Правда, позже юрист все же признала, что расписка существует. Но и Завьялова, и Федун удивляются, что Газизов считает это серьезным документом. «С правовой точки зрения эту бумагу крайне сложно назвать каким-то обязательством, — объяснила Завьялова. — Это, скорее, какие-то наброски хотелок и условий, которые обсуждались сторонами перед заключением трудового договора, но которые не вошли в трудовой договор с господином Газизовым. Дополнительный опцион, кроме трудового договора с Газизовым, Федун не подписывал».
«Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий — там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключен трудовой договор. А то, о чем сейчас говорит Газизов, — всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право», — заявил сам Федун.
Обе стороны уверены в своей правоте — Федун даже припугнул бывшего сотрудника. «Мы же оставляем за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова. Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом», — вердикт владельца «Спартака».
Газизов парировал, что ему скрывать нечего, проводить проверки — право «Спартака». Суд пока не вынес никаких решений, иск только приняли к рассмотрению.
Газизов, который не проработал в Москве и полугода, пытался взыскать со «Спартака» 400 миллионов рублей через уфимский суд — по месту жительства. В день увольнения он подписал допсоглашение о компенсации на 399,2 млн — их «Спартак» должен был выплатить четырьмя траншами до марта 2021-го.
Но «Спартак» отказался платить после первого транша, после чего Газизов пошел в суд. Федун пояснил, что подписал соглашение, потому что его ввели в заблуждение пунктами трудового договора, а потом стало известно, что совет директоров не давал президенту клуба полномочий на подписание такого соглашения.
Сначала сторона Газизова выиграла два процесса в Октябрьском районном суде Уфы и в Арбитражном суде Москвы. «Мой спор не со “Спартаком”, а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули», — говорил бывший гендиректор.
Вот только по по обоим делам были поданы апелляционные жалобы от «Капитальных активов», одного из акционеров «Спартака». Суд удовлетворил жалобы и отказал Газизову в апелляции. Что сделал Газизов? Подал апелляцию на отказ в апелляции. Теперь началась новая глава разбирательств.
Максимилиан Алфимов