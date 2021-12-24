Кокорин и Мамаев отдыхают в Дубае. Игроки могут стать одноклубниками в «Химках»
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и новичок «Химок» Павел Мамаев поужинали в одном из ресторанов Дубая.
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и новичок «Химок» Павел Мамаев поужинали в одном из ресторанов Дубая.
«Больше не хулиганы», — подписал видео Кокорин в инстаграм-сторис.
Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил информацию о том, что Кокорин и Юрий Жирков входят в шорт-лист подмосковного клуба.