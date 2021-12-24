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22:09 (мск), источник: Sport24

Кокорин и Мамаев отдыхают в Дубае. Игроки могут стать одноклубниками в «Химках»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и новичок «Химок» Павел Мамаев поужинали в одном из ресторанов Дубая.

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«Больше не хулиганы», — подписал видео Кокорин в инстаграм-сторис.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил информацию о том, что Кокорин и Юрий Жирков входят в шорт-лист подмосковного клуба.

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