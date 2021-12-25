Избивший медиадиректора «Спартака» получил условный срок

Боровков признан виновным по двум эпизодам причинения тяжкого вреда здоровью и по двум эпизодам причинения вреда здоровью средней тяжести. «Наказание считать условным с испытательным сроком в течение двух лет», — сказали в суде.

Нападение на Фетисова произошло 9 мая. Он попытался разнять драку, однако получил удар по лицу и потерял сознание. Драка произошла возле ресторана на Новокосинской улице в Москве. Фетисов попал в больницу, несколько дней провел в реанимации, ему диагностировали перелом височной кости и сотрясение мозга.

Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, им оказался 31-летний работник «Мосводоканала» Боровков.