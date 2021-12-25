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13:50 (мск), источник: РБК

Избивший медиадиректора «Спартака» получил условный срок

Перовский суд Москвы приговорил Жафяра Боровкова, который в мае этого года избил бывшего директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова, к двум с половиной годам колонии условно, сообщили РБК в пресс-службе суда.

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Боровков признан виновным по двум эпизодам причинения тяжкого вреда здоровью и по двум эпизодам причинения вреда здоровью средней тяжести. «Наказание считать условным с испытательным сроком в течение двух лет», — сказали в суде.

Нападение на Фетисова произошло 9 мая. Он попытался разнять драку, однако получил удар по лицу и потерял сознание. Драка произошла возле ресторана на Новокосинской улице в Москве. Фетисов попал в больницу, несколько дней провел в реанимации, ему диагностировали перелом височной кости и сотрясение мозга.

Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, им оказался 31-летний работник «Мосводоканала» Боровков.

Фетисов работал в «Спартаке» с 2020 года, свою должность он покинул в июле 2021-го.

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