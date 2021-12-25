У Газизова продолжается конфликт с бывшим клубом. Функционер подал иск и также заявил, что владелец красно-белых Леонид Федун пообещал ему десять процентов акций «Спартака».

Ветеран столичного клуба выразил надежду, что клубом когда-нибудь завладеет именно Газизов. Нынешнего владельца Кавазашвили сравнил с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Федун оказался фальшивым управленцем и полностью провалился, развалив клуб. Он для красно-белых стал Горбачевым. Тот развалил вверенную ему страну Анзор Кавазашвили советский футболист

25 декабря 1991 года Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР. Выступление политика транслировалось по телевизору. На следующий день Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования страны.