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15:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший футболист сборной СССР сравнил Федуна с Горбачевым

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поддержал бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова, который намерен отсудить 101 миллион рублей у клуба. Его слова приводит Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

У Газизова продолжается конфликт с бывшим клубом. Функционер подал иск и также заявил, что владелец красно-белых Леонид Федун пообещал ему десять процентов акций «Спартака».

Ветеран столичного клуба выразил надежду, что клубом когда-нибудь завладеет именно Газизов. Нынешнего владельца Кавазашвили сравнил с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Федун оказался фальшивым управленцем и полностью провалился, развалив клуб. Он для красно-белых стал Горбачевым. Тот развалил вверенную ему страну
Анзор Кавазашвили
советский футболист

25 декабря 1991 года Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР. Выступление политика транслировалось по телевизору. На следующий день Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования страны.

Кавазашвили выступал за сборную СССР с 1965 по 1970 год. Он становился Мастером спорта международного класса и Заслуженным мастером спорта СССР.

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