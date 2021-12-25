«Сочи» — в тройке со скромным бюджетом. В чем причины успеха и что нужно сделать, чтобы закрепить его весной?

Футбольный клуб «Сочи» — настоящее открытие РПЛ. С девятым по общей стоимости игроков составом команда ушла на зимний перерыв на третьей строчке в чемпионате. Тренер Владимир Федотов пропагандирует атакующий футбол, а под его руководством развиваются и молодые, и опытные футболисты.

Но за счет чего у «Сочи» получается из ограниченных ресурсов выжимать максимум, не скатываться к примитивному футболу и быть одной из самых симпатичных команд в России?

Хорошая взаимозаменяемость

«Сочи» легко справляется с потерями, удачно их компенсируя. Александра Кокорина безболезненно заменили на Артура Юсупова, который теперь играет выше, чем обычно, Матео Кассьерра с Родригау пришли на место покинувших команду Антона Заболотного с Михой Мевлей и сразу заиграли.

Конечно, это лишь некоторые примеры, но в целом тенденция понятная. Клуб научился либо подписывать свободных агентов, либо оформлять трансферы за очень скромные деньги. Тренерский штаб умело внедряет новичков в команду, подбирая подходящую роль на поле, а через какое-то время может использовать их и не на профильных позициях. Достаточно вспомнить Тимофея Маргасова, который в этом сезоне уже играл и правого, и левого защитника, и даже в полузащите и везде был полезен.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXgVJ5_ot8-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Нестареющий Нобоа

В «Сочи» Кристиан Нобоа по-настоящему обрел вторую молодость. Эквадорцу уже 36 лет, но он и не думает сбавлять обороты. В этом сезоне у полузащитника уже 8 очков по «гол + пас». Чаще всего Кристиан располагается под нападающими либо отодвигается ближе к опорной зоне и конструирует своеобразный ромб, благодаря которому команда держит нужную ширину в атаке и не дает возможности быстрым контратакам соперника.

Нобоа — лучший в «Сочи» по созданным голевым моментам (четыре таких действия) и по ключевым пасам (по 2,5 таких передачи за игру). Кроме того, у хавбека очень высокая точность передач (79 процентов, что достаточно много для игрока его амплуа). Бонусом от Кристиана являются его коварные дальние выстрелы. Один игрок соперника всегда вынужден смещаться в центр и накрывать удары Нобоа.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXtRNPyOZoU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXtRNPyOZoU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXtRNPyOZoU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by CRISTHIAN (@cristhian_noboa)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, даже если возможность пробить отпадает, то появляется свободная зона, куда может быть сделана передача. Да, в «Сочи», наверное, нет такого давления на игроков, как в «Зените», но все равно удивительно, что на таком позднем этапе карьеры эквадорец смог стать человеком, вокруг которого строится игра команды.

Возрождение Юсупова и заигравший Кассьерра

Артур Юсупов продолжает дело прошлого сезона. Тогда вингер оформил девять результативных действий, в этом еще не завершенном чемпионате — уже шесть. Владимир Федотов сделал из центрального полузащитника Юсупова игрока группы атаки, и он расцвел.

«В центре поля у нас были Нобоа и Цаллагов, но ротация все равно была нужна. Дальше уже встраивали игроков в нашу систему и посчитали, что неправильно держать Юсупова на скамейке. То, что он теперь играет выше, на мой взгляд, не меняет сути — он может меняться местами с Нобоа», — объяснял коуч.

Юсупов раскрылся по двум причинам. Во-первых, обладая отличной стартовым рывком, он научился на скорости входить в штрафную, смещаться максимально близко к воротам и наносить удар — из обычного бегунка Федотов смог сделать футболиста, который с умом использует свои физические данные. Во-вторых, Артур хорошо умеет удерживать мяч, что позволяет ему удачно отыгрывать роль инсайда в позиционных атаках.

Но если выделять самого яркого игрока нынешнего «Сочи», то это все же Матео Кассьерра. Колумбиец творит что-то невероятное. В среднем он тратит меньше полутора матчей на гол. Главное, за счет чего форвард так результативен, — это его пластичность и умение открываться.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CXyQ-FQI_Dr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CXyQ-FQI_Dr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CXyQ-FQI_Dr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Хрестоматийный пример стиля игры нападающего — гол в ворота ЦСКА в 14-м туре РПЛ. Казалось бы, Дивеев уже контролировал мяч, но Матео поймал защитника на мелкой помарке и в итоге забил гол. При этом Кассьерру ценят и за игру спиной к чужим воротам — дополнительная опция, которую часто используют, когда у команды не идет игра. Колумбиец хорошо играет в пас — он командный и совсем не жадный футболист, что помогло ему быстро адаптироваться у Федотова.

Связка Родригау и Прохина, трудяга Цаллагов

В обороне многое держится на связке Родригау — Данила Прохин. Рассматривать двух центральных защитников «Сочи» поодиночке было бы некорректно — именно как пара они идеально подошли команде. Бразилец находится в самом центре, россиянин располагается чуть правее. Как один, так и другой любит быстро выводить команду из обороны в атаку. У бразильца 4,3 точного лонгболла за игру, у россиянина 4,9 такой передачи.

Но надо отметить, что прежде всего для «Сочи» с учетом их атакующей направленности важна именно надежность в обороне. Поэтому показательнее, что вместе у Родригау и Прохина за матч больше 8,5 выноса.

В целом на команду серьезно повлиял прогресс россиянина. Данила надежно держит свою зону и всегда уверенно действует в створе ворот. Число ошибок, которые появлялись, когда неопытного защитника продавливали за счет габаритов, уменьшилось. Прохин выбирает позицию так, что сзади всегда есть человек на подстраховке и создается ситуация «1 в 2», выигрышная для обороняющейся стороны.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXLgLmIo-m_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXLgLmIo-m_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXLgLmIo-m_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В опорной зоне за разрушение отвечает Ибрагим Цаллагов. Этот полузащитник — один из немногих, кто до сих пор находится в «Сочи» после того самого массового перехода футболистов из «Зенита». Да, возможности у Ибрагима невыдающиеся — вступить в отбор, отдать незамысловатый короткий пас. Но по старанию ему, наверное, нет равных. Это важно, потому что, когда в команде часто меняется основная обойма футболистов, без ребят с характером, которые постоянно держат какой-то минимальный уровень, не обойтись. В «Сочи» Цаллагову наконец-то доверились и теперь могут использовать дополнительного человека в атаке, поскольку Ибрагим успевает выполнять весь объем, который сваливается на него в центре поля.

Необходимые трансферы

За два зимних месяца «Сочи» для успешной борьбы за медали обязательно должен подписать нескольких игроков. Первое, что напрашивается, — еще один игрок в центр обороны, потому что в случае травм адекватной замены Прохину и Родригау нет. Также требуется латераль. У Заики и Терехова нет достойных альтернатив — соответственно, как минимум в запас стоит взять крайнего защитника с уклоном в атаку.

Плюс для «Сочи» было бы лучше, если бы была продублирована позиция Нобоа. Второго такого атакующего хавбека с видением поля в команде нет, а Кристиану весной стукнет 37 лет, и он не железный. Другой опытный футболист Ивелин Попов после тяжелой травмы надежд не оправдывает — за последние два месяца лишь 30 минут на поле. Правда, можно подписать еще одного нападающего, который мог бы занимать место Юсупова в атаке, а сам Артур экстренно перемещался бы в центральную зону.

«Сочи» — команда с понятными принципами, поставленной игрой и сильными индивидуальными исполнителями. Усиление состава — главная задача южан, которую они должны будут решить перед рестартом чемпионата России. Если они с ней справятся, то больших опасений за третью строчку по итогам сезона возникнуть не должно.