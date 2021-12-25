«Рубин» провел переговоры с «Зенитом» о переходе Дзюбы

«Рубин» и «Зенит» провели переговоры о переходе форварда Артема Дзюбы в казанский клуб. Об этом «РБК Спорт» сообщили источник в «Зените» и собеседник, близкий к сделке.

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Источник в «Зените» также уточнил, что клуб ведет переговоры о трансфере форварда Ивана Сергеева из «Крыльев Советов». Источник, близкий к переговорам, также подтвердил вероятность перехода в «Зенит» форварда самарцев.

«РБК Спорт» обратился в пресс-службы «Зенита», «Рубина» и «Крыльев Советов».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. 33-летний форвард трижды выиграл с командой чемпионат России (2019, 2020, 2021). Он является обладателем Кубка России (2015/16, 2019/20), Суперкубка России (2015, 2016, 2020, 2021). В составе сборной России он провел 55 матчей и забил 30 мячей.