Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
26.12
Манчестер Сити
Лестер
Футбол. Зарубежный
26.12
Норвич
Арсенал
Футбол. Зарубежный
26.12
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
26.12
Астон Вилла
Челси
Футбол. Зарубежный
26.12
Брайтон
Брентфорд
Все события
Фоторепортажи
17«Небесная грация» раскрывает таланты
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
19:31 (мск), источник: РБК

«Рубин» провел переговоры с «Зенитом» о переходе Дзюбы

Казанский клуб заинтересован в переходе бывшего капитана сборной России.

Зенит
Рубин
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Рубин» и «Зенит» провели переговоры о переходе форварда Артема Дзюбы в казанский клуб. Об этом «РБК Спорт» сообщили источник в «Зените» и собеседник, близкий к сделке.

Читайте также
Дзюба стал самым упоминаемым российским спортсменом в СМИ

Источник в «Зените» также уточнил, что клуб ведет переговоры о трансфере форварда Ивана Сергеева из «Крыльев Советов». Источник, близкий к переговорам, также подтвердил вероятность перехода в «Зенит» форварда самарцев.

«РБК Спорт» обратился в пресс-службы «Зенита», «Рубина» и «Крыльев Советов».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. 33-летний форвард трижды выиграл с командой чемпионат России (2019, 2020, 2021). Он является обладателем Кубка России (2015/16, 2019/20), Суперкубка России (2015, 2016, 2020, 2021). В составе сборной России он провел 55 матчей и забил 30 мячей.

Сергеев выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. За самарскую команду он сыграл 66 матчей и отличился 51 раз. В прошлом сезоне ФНЛ он забил 40 мячей в первенстве, установив новый рекорд турнира.

 Захарова призвала привлечь к трибуналу США
Скончался народный артист России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь