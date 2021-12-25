Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
26.12
Манчестер Сити
Лестер
Футбол. Зарубежный
26.12
Норвич
Арсенал
Футбол. Зарубежный
26.12
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
26.12
Астон Вилла
Челси
Футбол. Зарубежный
26.12
Брайтон
Брентфорд
Все события
Фоторепортажи
17«Небесная грация» раскрывает таланты
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
20:00 (мск), источник: Матч ТВ

Если вам подарят акции «Спартака», не думайте, что вам повезло. Разбираемся с распиской Федуна Газизову

В высоких отношениях владельца красно-белых и их бывшего менеджера новый виток: дошло до растерзания клубного тела.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: "Матч ТВ"

Новость прозвучала в негативной коннотации. Как это так, предоставлять в суде расписку о дарении святого? А Шамиль Газизов еще и подсыпал перца: «Не хотел говорить публично, но мне не оставили выбора. Скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны».

Источник: ФК "Спартак"

Шамиль Газизов / Фото: © ФК «Спартак»

С этого места поподробнее. Передача части клуба наемному работнику — страшное кощунство, но почему оно не вызывало эмоций в других похожих случаях? Известно, что десятью процентами акций «Спартака» владел Джеван Челоянц. Умный человек, профессиональный нефтяник. Кому-то доставляло неудобство владение Челоянцем долей «Спартака»? Нет. А Газизовым доставляло бы? Тогда объясните разницу между нефтяником и искушенным футбольным менеджером. Если вас напрягает эта ситуация, значит, вы видите разницу в пользу первого. Я нет.

Источник: РИА "Новости"

Джеван Челоянц / Фото: © РИА Новости / Валерий Левитин

Читайте также
Газизов судится с Федуном — требует 101 млн по расписке. «Спартак» назвал это наброском хотелок, Федун пугает проверкой комиссий за Кокорина и Урунова

Челоянц продал свои десять процентов за ту же сумму, что купил. Кому продал? Насколько эффективны в роли владельцев нынешние миноритарные акционеры клуба? Чем вообще для них являются акции — обузой или разновидностью банковского вклада? Мы мало что об этом знаем. Но делаем выводы, что дарить такое нельзя. Хотя это не жена и не сабля с конем, которых, кстати, тоже дарят.

Если вспомнить, владели долями в клубах и другие функционеры, но это либо не вызывало эмоций, либо даже приветствовалось. Пять процентов акций «Торпедо» числились за Владимиром Алешиным. По 15 процентов акций «Локомотива» имели Юрий Семин и Валерий Филатов. Третью «Рубина», говорят, владел Курбан Бердыев. Тут можно усмотреть многолетнюю ментальную привязанность, которая, однако, вовсе не мешала тренерам работать с другими командами. В случае с Газизовым и «Спартаком» никаких давних связей нет. Ну, так их в принципе не бывает в начале стартапов. Люди берутся за новое дело, от которого их позже за уши не оттащишь. Так устроена жизнь.

Источник: РИА "Новости"

Курбан Бердыев / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Читайте также
Бывший футболист сборной СССР сравнил Федуна с Горбачевым

Теперь про потерю деловой репутации. Леонид Федун теряет ее не на владении, а на управлении клубом. Как к владельцу к нему точно не может быть претензий, разве что от Федуна все время требуют дорогих покупок. Человек построил стадион и академию, содержит команду и клуб в сытом состоянии. Когда дело доходит до футбола, совершает броуновские движения, но хозяйство свое не запускает и оборону, в том числе от бомбежки критикой, с разной степенью успешности держит. Вряд ли можно назвать безрассудством решение Федуна подарить что-то, ему принадлежащее, в конце концов нам неизвестны мотивы. Он же не Киса, разбрасывающий баранки, а бизнесмен. Который, предложив часть акций Газизову, явно что-то имел в виду.

Да, это интересный момент. Пытаюсь представить разговор в лицах и не обнаруживаю логических приводных ремней. По словам Газизова, Федун сам предложил ему акции «Спартака». Но если так, откуда на свет появилась расписка? То есть: «Я вам не верю, Леонид Арнольдыч, подкрепите на бумаге»? Или же акции стали одним из условий сделки со стороны Газизова? В этом случае расписка объяснима, но непонятна цена. Попросить такое, как кажется со стороны, все равно что выкрутить руки. Генеральных директоров в «Спартаке» было много, на всех по 10 процентов не напасешься. А вот Газизову почему-то перепало.

Источник: ФК "Спартак"

Евгений Мележиков / Фото: © ФК «Спартак»

С другой стороны, что мы знаем о цене?

Семин и Филатов лишились акций «Локомотива» в результате очень сомнительной операции. Им было предложено поучаствовать пропорционально своим долям в строительстве арены «Сапсан» и другом укрупнении клуба. То есть дать много денег, как и положено совладельцам. Для физических лиц такие вложения были не под силу, и основной акционер пригрозил обоим снижением их доли. Этот процесс в финансовой сфере называется «размыванием» и является незаконным: без согласия пайщиков их процент уменьшен быть не может.

Потом нашлись и другие рычаги: бизнес Филатова, говорят, тесно связан с РЖД, и когда вопрос встал ребром, он предпочел оставить источник дохода, а не акции клуба. Как бы то ни было, история вышла печальная и поучительная. Против лома нет приема, а доля в клубном владении вовсе не кусок неизбывного счастья.

Источник: ФК "Локомотив"

Валерий Филатов / Фото: © ФК «Локомотив»

Читайте также
Болельщики «Спартака» откажутся от оформления Fan ID

Вспоминается давняя фраза Андрея Червиченко про «Спартак»: «Жена упрекает: за много миллионов, мол, купил себе геморрой». Спартаковское сообщество те слова шокировали, но по сути они чистая правда. Даже «Челси» для Романа Абрамовича — геморрой, что уж говорить про российский клуб, который ни разу не прибыльный бизнес и не способствует основному бизнесу так, как в Англии.

С учетом этого, быть может, Федуну было выгодно избавиться от части акций? Их новый обладатель получал вовсе не сам клуб, а только видимость владения им. И обязательства. И ответственность. И проклятия при любом удобном случае. Это арабы нацелились на 20−30 процентов «Спартака» под идею инвестировать в него что-то. А Газизов, скорее всего, мог рассчитывать лишь на перепродажу своего пакета с наценкой. Да хоть бы тем же арабам.

Звучит святотатственно: «Долю клуба с барского плеча неизвестно кому!» А на самом деле только бизнес, ничего личного. В чем здесь потеря деловой репутации, анонсированная Газизовым, понимать отказываюсь. Разве что… Стоп, не будем забегать вперед. «Спартак» — сериал долгий и очень нескучный, дождемся следующих поворотов сюжета. Они обязательно будут — сценаристы в полном порядке.

Автор: Евгений Дзичковский

 Станислав Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша»
Каррера лучший по проценту побед, Витория — один из худших. Все тренеры «Спартака» в эпоху Федуна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь