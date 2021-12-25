Если вам подарят акции «Спартака», не думайте, что вам повезло. Разбираемся с распиской Федуна Газизову

Новость прозвучала в негативной коннотации. Как это так, предоставлять в суде расписку о дарении святого? А Шамиль Газизов еще и подсыпал перца: «Не хотел говорить публично, но мне не оставили выбора. Скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны».

Шамиль Газизов / Фото: © ФК «Спартак»

С этого места поподробнее. Передача части клуба наемному работнику — страшное кощунство, но почему оно не вызывало эмоций в других похожих случаях? Известно, что десятью процентами акций «Спартака» владел Джеван Челоянц. Умный человек, профессиональный нефтяник. Кому-то доставляло неудобство владение Челоянцем долей «Спартака»? Нет. А Газизовым доставляло бы? Тогда объясните разницу между нефтяником и искушенным футбольным менеджером. Если вас напрягает эта ситуация, значит, вы видите разницу в пользу первого. Я нет.

Джеван Челоянц / Фото: © РИА Новости / Валерий Левитин

Челоянц продал свои десять процентов за ту же сумму, что купил. Кому продал? Насколько эффективны в роли владельцев нынешние миноритарные акционеры клуба? Чем вообще для них являются акции — обузой или разновидностью банковского вклада? Мы мало что об этом знаем. Но делаем выводы, что дарить такое нельзя. Хотя это не жена и не сабля с конем, которых, кстати, тоже дарят.

Если вспомнить, владели долями в клубах и другие функционеры, но это либо не вызывало эмоций, либо даже приветствовалось. Пять процентов акций «Торпедо» числились за Владимиром Алешиным. По 15 процентов акций «Локомотива» имели Юрий Семин и Валерий Филатов. Третью «Рубина», говорят, владел Курбан Бердыев. Тут можно усмотреть многолетнюю ментальную привязанность, которая, однако, вовсе не мешала тренерам работать с другими командами. В случае с Газизовым и «Спартаком» никаких давних связей нет. Ну, так их в принципе не бывает в начале стартапов. Люди берутся за новое дело, от которого их позже за уши не оттащишь. Так устроена жизнь.

Курбан Бердыев / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Читайте также Бывший футболист сборной СССР сравнил Федуна с Горбачевым

Теперь про потерю деловой репутации. Леонид Федун теряет ее не на владении, а на управлении клубом. Как к владельцу к нему точно не может быть претензий, разве что от Федуна все время требуют дорогих покупок. Человек построил стадион и академию, содержит команду и клуб в сытом состоянии. Когда дело доходит до футбола, совершает броуновские движения, но хозяйство свое не запускает и оборону, в том числе от бомбежки критикой, с разной степенью успешности держит. Вряд ли можно назвать безрассудством решение Федуна подарить что-то, ему принадлежащее, в конце концов нам неизвестны мотивы. Он же не Киса, разбрасывающий баранки, а бизнесмен. Который, предложив часть акций Газизову, явно что-то имел в виду.

Да, это интересный момент. Пытаюсь представить разговор в лицах и не обнаруживаю логических приводных ремней. По словам Газизова, Федун сам предложил ему акции «Спартака». Но если так, откуда на свет появилась расписка? То есть: «Я вам не верю, Леонид Арнольдыч, подкрепите на бумаге»? Или же акции стали одним из условий сделки со стороны Газизова? В этом случае расписка объяснима, но непонятна цена. Попросить такое, как кажется со стороны, все равно что выкрутить руки. Генеральных директоров в «Спартаке» было много, на всех по 10 процентов не напасешься. А вот Газизову почему-то перепало.

Евгений Мележиков / Фото: © ФК «Спартак»

С другой стороны, что мы знаем о цене?

Семин и Филатов лишились акций «Локомотива» в результате очень сомнительной операции. Им было предложено поучаствовать пропорционально своим долям в строительстве арены «Сапсан» и другом укрупнении клуба. То есть дать много денег, как и положено совладельцам. Для физических лиц такие вложения были не под силу, и основной акционер пригрозил обоим снижением их доли. Этот процесс в финансовой сфере называется «размыванием» и является незаконным: без согласия пайщиков их процент уменьшен быть не может.

Потом нашлись и другие рычаги: бизнес Филатова, говорят, тесно связан с РЖД, и когда вопрос встал ребром, он предпочел оставить источник дохода, а не акции клуба. Как бы то ни было, история вышла печальная и поучительная. Против лома нет приема, а доля в клубном владении вовсе не кусок неизбывного счастья.

Валерий Филатов / Фото: © ФК «Локомотив»

Читайте также Болельщики «Спартака» откажутся от оформления Fan ID

Вспоминается давняя фраза Андрея Червиченко про «Спартак»: «Жена упрекает: за много миллионов, мол, купил себе геморрой». Спартаковское сообщество те слова шокировали, но по сути они чистая правда. Даже «Челси» для Романа Абрамовича — геморрой, что уж говорить про российский клуб, который ни разу не прибыльный бизнес и не способствует основному бизнесу так, как в Англии.

С учетом этого, быть может, Федуну было выгодно избавиться от части акций? Их новый обладатель получал вовсе не сам клуб, а только видимость владения им. И обязательства. И ответственность. И проклятия при любом удобном случае. Это арабы нацелились на 20−30 процентов «Спартака» под идею инвестировать в него что-то. А Газизов, скорее всего, мог рассчитывать лишь на перепродажу своего пакета с наценкой. Да хоть бы тем же арабам.

Звучит святотатственно: «Долю клуба с барского плеча неизвестно кому!» А на самом деле только бизнес, ничего личного. В чем здесь потеря деловой репутации, анонсированная Газизовым, понимать отказываюсь. Разве что… Стоп, не будем забегать вперед. «Спартак» — сериал долгий и очень нескучный, дождемся следующих поворотов сюжета. Они обязательно будут — сценаристы в полном порядке.