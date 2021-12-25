Клубы из МЛС и Шотландии сделали предложение «Сочи» по трансферу Кассьерры

«Сочи» получил несколько предложений по трансферу нападающего Матео Касьеры. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Несколько зарубежных клубов хотят приобрести Касьерру уже этой зимой. В “Сочи” уже пришли предложения от клуба из МЛС и клуба из чемпионата Шотландии. Есть и другие претенденты», — сказал источник «Чемпионату».

24-летний Касьерра стал футболистом «Сочи» летом нынешнего года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн.