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25 декабря, источник: Чемпионат.com

Клубы из МЛС и Шотландии сделали предложение «Сочи» по трансферу Кассьерры

Нападающий «Сочи» Матео Касьерра может покинуть российский клуб в зимнее трансферное окно.

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Источник: РИА "Новости"
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«Сочи» получил несколько предложений по трансферу нападающего Матео Касьеры. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Несколько зарубежных клубов хотят приобрести Касьерру уже этой зимой. В “Сочи” уже пришли предложения от клуба из МЛС и клуба из чемпионата Шотландии. Есть и другие претенденты», — сказал источник «Чемпионату».

24-летний Касьерра стал футболистом «Сочи» летом нынешнего года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн.

В 11 матчах Российской Премьер-Лиги нападающий забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт колумбийского форварда истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.

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