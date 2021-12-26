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09:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» поздравил Валиеву с победой на чемпионате России

«Зенит» поздравил фигуристку Камилу Валиеву с победой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Поздравляем Камилу Валиеву с победой в чемпионате России и вновь ждем на “Газпром Арене”, — написала пресс-служба клуба в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, набрав за произвольную программу 193,10 балла, а по итогу двух прокатов — 283,48. 15-летняя фигуристка набрала баллы вышем мировых рекордов.

Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а третьей стала Анна Щербакова (239,56).

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