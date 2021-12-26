Игрок, из-за которого в «Спартаке» случилась революция. Как сложилась судьба Монтьеля

Летом этого года в «Спартаке» полыхало. Зарема Салихова в своём телеграм-канале уничтожала Дмитрия Попова за отсутствие внятной стратегии, назначение главным тренером Руя Витории и селекционную деятельность, а сам тогдашний спортивный директор клуба злился на то, что клуб не помогает ему с трансферами нужных, по мнению Попова, футболистов. Пиком противостояния в руководстве красно-белых стал срыв перехода в «Спартак» Гонсало Монтьеля. 24-летний игрок «Ривер Плейт» и сборной Аргентины должен был усилить проблемную позицию правого защитника, которую за неимением конкурентов закрывал нестабильный Николай Рассказов. Но от Монтьеля отказались — и это привело к уходу Попова из московского клуба.

В июле Монтьель стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Какое значение имел этот трофей для Лео Месси и всей страны, объяснять, наверное, не нужно никому из футбольных болельщиков. На том турнире Гонсало принял участие в четырёх из семи матчей. Трижды сыграл в основе — в том числе в финале с Бразилией (1:0). Естественно, после такого успеха парень не мог не уехать в Европу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTfqsOrMmOe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTfqsOrMmOe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTfqsOrMmOe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Gonzalo Montiel (@gonzalo_montiel29)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Монтьель был близок к переходу в «Спартак», но… в начале августа Попов дал мощное интервью «СЭ», в котором сообщил, что уходит из клуба из-за срыва сделки, и поделился подробностями конфликта.

«Последней каплей стала история с правым защитником “Ривер Плейта” Монтьелем. У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в “Спартак” 24-летнего финалиста недавнего Копа Америка за € 10 млн — при том, что на Transfermarkt он стоит € 17 млн. Из-за налогов сумма могла вырасти до € 12,5 млн, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до € 10 млн.



Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно, объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Никакие аргументы не действовали — ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: “Это мнение Тедеско, и я с ним согласен”.



Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой», — заявил спортивный директор.

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В «Спартаке» не поняли атаку Попова на клуб через СМИ. Член совета директоров «Спартака» и брат владельца красно-белых Андрей Федун предположил, что Дмитрий «наверное, выпил», а Леонид Федун сказал: «Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки». Гендиректор вице-чемпионов России Евгений Мележиков отреагировал на уход Попова фразой «Слабым в “Спартаке” не место». Тогда в московском клубе случилась революция. Витория, по сути, остался без поддержки тех людей, которые его приглашали, и стало понятно, что португалец, скорее всего, не задержится в России.

Вместо защитника сборной Аргентины Витория получил в конце августа Максимилиано Кофрие за € 2,5 млн (по данным Transfermarkt), которого вряд ли ставил на один уровень с Монтьелем. Других трансферов португалец без Попова не дождался. К тому времени «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов, потом были 1:7 в Санкт-Петербурге, и над Виторией нависла тень Паоло Ваноли.

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Монтьеля же вспоминали и после того, как тема его трансфера была закрыта. Факт переговоров со «Спартаком» подтвердил агент игрока Симонян, который поначалу категорически опровергал, что о чём-то договорился со спортивным директором московского клуба.

«Попов действительно вёл переговоры со мной и моим партнёром по переходу Гонсало в “Спартак”. Мы, в свою очередь, общались с “Ривером”. € 10 млн за трансфер Гонсало плюс 25% профсоюзу? Все разговоры шли официально, и сделка за эти деньги была вполне реальной. Что касается моих слов вашему коллеге из России, то я опроверг любые контакты с Поповым, потому что на тот момент наше общение было сугубо конфиденциальным. Не имею права раскрывать детали переговоров между моими клиентами и клубами», — говорил Симонян в интервью Eurostavka.

Зарема, отвечая на вопрос о причинах отказа от трансфера Монтьеля, написала в своём телеграм-канале: «Просто нам этого игрока предложили за € 5 млн в обход нашего же спортивного директора». Эту же цифру назвал в интервью и гендиректор Мележиков: «Знаю, что Монтьель у нас прорабатывался за € 10−12 млн, а в прошлом — за € 5 млн».

Как бы то ни было, Гонсало никуда не ушёл за € 5 млн. В середине августа, вскоре после добровольной отставки Попова, аргентинца выкупила «Севилья» за € 11 млн. Интересно, что часть денег от этого трансфера получил сам игрок, которому принадлежали 20% прав на себя.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTCd_ihMB1_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTCd_ihMB1_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTCd_ihMB1_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Gonzalo Montiel (@gonzalo_montiel29)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как же складывается карьера у несостоявшегося спартаковца в Испании? Поначалу Монтьель сидел в запасе и ждал своего шанса. Правый фланг обороны у «Севильи» в схеме с четырьмя или пятью защитниками закрывал капитан Хесус Навас. Но в 6-м туре Примеры Гонсало попал в основу в домашнем матче с «Валенсией» (3:1) и сразу же забил победный мяч. Получился курьёзный гол, который поначалу записали как автогол защитника «Валенсии» Лато. Монтьель подключился в атаку, попытался навесить, а мяч срикошетил от спины Лато, ударил о землю и перелетел вратаря. Наверное, самый нелепый гол сезона в Испании!

Потом Монтьель вышел с первых минут на матч 8-го тура с «Гранадой» (1:0). А с ноября аргентинец стал стабильно появляться в стартовом составе на игры Примеры и группового этапа Лиги чемпионов. В его пользу сыграло то, что возрастной Навас получил мышечную травму. На сегодняшний день у Гонсало 15 матчей за «Севилью», в основе — 12. Кстати, он отметился ещё двумя результативными действиями. Во встрече с «Алавесом» (2:2) сделал голевой пас на Лукаса Окампоса, а в матче с «Атлетиком» (1:0) с его передачи победный гол забил Томас Дилейни.

По оценкам статистического сайта Whoscored.com, Монтьель входит в топ-6 игроков «Севильи» в этом сезоне Примеры — у него 6,80 балла. Согласно InStat, Гонсало за 90 минут игры делает 55 передач с точностью 82%, совершает 1,53 отбора мяча, 4,3 перехвата и 5,5 подборов. Аргентинец выигрывает 64% единоборств, а при его участии команда создаёт 1,39 момента. Очевидно, в целом «Севилья», занимающая второе место в чемпионате Испании и ставшая третьей в группе ЛЧ, довольна новичком.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWiWE2UMMnL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWiWE2UMMnL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWiWE2UMMnL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Gonzalo Montiel (@gonzalo_montiel29)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Выиграв дерби у «Бетиса» (2:0), главный тренер Хулен Лопетеги похвалил аргентинца: «Обычно я не говорю об отдельных игроках, но сегодня, к примеру, Монтьель сыграл как зверь. И это после 120 минут в кубковом матче в Кордобе». А спортивный директор «Севильи» Мончи, славящийся умением находить будущих звёзд, так прокомментировал трансфер Гонсало несколько дней назад: «Монтьель — беспроигрышный вариант. К 23 годам он выиграл Кубок Америки со своей сборной и чемпионский титул с “Ривер Плейт”. Кроме того, он очаровательный и умеющий конкурировать мальчик. Он великолепен».