Сергей Семак не хочет, чтобы «Зенит» продлевал контракт с Дзюбой

Детали трансфера Дзюбы в «Рубин»: сколько будет зарабатывать, на какой стадии переговоры, почему уходит из «Зенита»

«Текущее соглашение нападающего с питерским клубом истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в нынешнем контракте Дзюбы есть опция автоматического продления договора на ещё один сезон. Оно активируется, если в этом сезоне форвард проведёт на поле более 70% времени. На данный момент это условие не выполнено.