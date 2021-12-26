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10:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Семак не хочет, чтобы «Зенит» продлевал контракт с Дзюбой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступает против продления контракта с Артёмом Дзюбой. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"
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«Текущее соглашение нападающего с питерским клубом истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в нынешнем контракте Дзюбы есть опция автоматического продления договора на ещё один сезон. Оно активируется, если в этом сезоне форвард проведёт на поле более 70% времени. На данный момент это условие не выполнено.

В составе «Зенита» Артём Дзюба провёл 234 матча, в которых забил 105 мячей и сделал 69 голевых передач. В этом сезоне на счету игрока 10 голов в 24 играх во всех турнирах.

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