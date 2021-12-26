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14:06 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» после зимнего перерыва планирует обсудить с болельщикам ситуацию с Fan ID

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Зенит» на традиционной встрече с болельщиками после зимнего перерыва планирует обсудить ситуацию с Fan ID. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В четверг объединение фанатов клуба «Ландскрона» объявило, что не намерено перед стартом следующего сезона оформлять Fan ID в знак протеста.

Нам надо внимательно изучить этот вопрос со всеми болельщиками, в том числе и с представителями фанатских объединений. У нас есть традиционная встреча с болельщиками после зимнего перерыва, на которой и обсудим это
Александр Медведев
генеральный директор футбольного клуба «Зенит»

17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков. Прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ.

«Зенит» после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков.

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