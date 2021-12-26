«Зенит» после зимнего перерыва планирует обсудить с болельщикам ситуацию с Fan ID

В четверг объединение фанатов клуба «Ландскрона» объявило, что не намерено перед стартом следующего сезона оформлять Fan ID в знак протеста.
Нам надо внимательно изучить этот вопрос со всеми болельщиками, в том числе и с представителями фанатских объединений. У нас есть традиционная встреча с болельщиками после зимнего перерыва, на которой и обсудим это
Александр Медведевгенеральный директор футбольного клуба «Зенит»
17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков. Прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ.
«Зенит» после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков.