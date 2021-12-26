«Зенит» после зимнего перерыва планирует обсудить с болельщикам ситуацию с Fan ID

Нам надо внимательно изучить этот вопрос со всеми болельщиками, в том числе и с представителями фанатских объединений. У нас есть традиционная встреча с болельщиками после зимнего перерыва, на которой и обсудим это

Александр Медведев генеральный директор футбольного клуба «Зенит»