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12:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» требует за трансфер Азмуна более € 3 млн

«Лион» и «Зенит» пока не могут договориться о трансфере нападающего Сердара Азмуна, сообщает журналист Себастьен Денис на своей странице в «Твиттере».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, французский клуб готов заплатить за переход Азмуна € 3 млн, однако «Зенит» намерен выручить за трансфер больше этой суммы. Рост запросов «Зенита» связывают с возникшим интересом к 26-летнему иранскому футболисту со стороны «Ньюкасл Юнайтед». Ранее сообщалось, что Азмун согласовал с «Лионом» контракт, рассчитанный на четыре с половиной года.

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В нынешнем сезоне иранский футболист в 21 матче во всех турнирах забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. По сведениям, нападающий не собирается продлевать контракт с «Зенитом», за который выступает с января 2019 года.

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