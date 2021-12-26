Агент Захаряна о «Реале»: «Фейковый вброс»
Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в «Реал».
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Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в «Реал».
«Эта информация — фейковый вброс», — сказал Голубин.
Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что мадридский «Реал» может купить Захаряна летом за 20 млн евро.
В этом сезоне 18-летний футболист провел 18 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика — здесь.