Агент Захаряна о «Реале»: «Фейковый вброс»

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что мадридский «Реал» может купить Захаряна летом за 20 млн евро.

В этом сезоне 18-летний футболист провел 18 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика — здесь.