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13:09 (мск), источник: Sports.Ru

Агент Захаряна о «Реале»: «Фейковый вброс»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в «Реал».

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Источник: РИА "Новости"
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«Эта информация — фейковый вброс», — сказал Голубин.

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что мадридский «Реал» может купить Захаряна летом за 20 млн евро.

В этом сезоне 18-летний футболист провел 18 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика — здесь.

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