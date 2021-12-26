Дзюба сам выгоняет себя из «Зенита». Его токсичность перевешивает козыри

Еще недавно Дзюбу и «Зенит» невозможно было представить порознь. Артем был больше чем нападающий — настоящий символ клуба. Лидер, фронтмен, лучший бомбардир и футболист. Про кого бы еще говорили, что задерживают целые группы фанатов по личной просьбе игрока? Не знаю, правда ли это, но подобные слухи могли родиться только вокруг одного форварда.

Дзюба был крут на поле, силен и за его пределами. «Мои тигры», «мои львы», «мой пингвиненок» — каждого обнимет, легионеров с россиянами подружит.

Разбить такой монолит — дело не одного дня. Все стало рушиться постепенно. Началось еще прошлой осенью. Семак (невиданное ранее дело!) менял Дзюбу в перерыве в Дортмунде, а тот в интервью говорил, что тактика «Зенита» в Лиге чемпионов слишком трусливая, хочется играть смелее, что физически чувствовал себя лучше всего на ЧМ-2018 с комплиментами тренерскому штабу Черчесова. Это были увесистые камни в огород Семака. Да и до рукопожатий после замен у тренера и футболиста доходило не всегда.

Ситуация нагревалась, пусть и не доходя до взрыва — слишком выдержанный Сергей Богданович, слишком много мог потерять Артем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWdzgowND_z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWdzgowND_z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWdzgowND_z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Zenit (@zenit_spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но чем дальше, тем более токсичен становился для «Зенита» форвард. История с интимным видео, разлетевшимся по всему миру, выход не в футболке клуба, а в мультяшном костюме на награждение золотыми медалями, отказ от поездки в национальную команду, фото на Мальдивах в день, когда у команды важный матч в РПЛ, — всё это бросает тень не только на Дзюбу, но и на клуб, который он представляет.

Добавим ледяные отношения с питерскими фанатами, на каждом матче освистывающими нападающего, явно прохладные с Семаком, высоченную зарплату и статус запасного у 33-летнего форварда, который с каждом годом всё меньше и меньше определяет игру.

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Не забудем еще один важнейший фактор, о котором сказал Леонид Слуцкий в интервью Ксении Собчак: «Артем, если ему доверить поднять упавшее знамя… Я не видел человека, который бы лучше него это знамя понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать».

Семак явно не особо рассчитывает на Дзюбу. Так нужна ли ему в раздевалке огромная разрушительная сила? Ответ очевиден. «СЭ» вчера писал, что по нашим данным, тренер против продления контракта с Артемом.

Да, есть один серьезный контраргумент — Артем по-прежнему забивает. Даже получая не очень много времени (всего 1042 минуты в 18 турах), у него 10 мячей в чемпионате. Один гол за 100 минут — скорострельность на уровне лидера сезона Агаларова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVxg5OKIGA5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVxg5OKIGA5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVxg5OKIGA5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Zenit (@zenit_spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но перечисленные выше минусы перевешивают, поэтому расставание выглядит логичным. Так будет лучше всем. «Зенит» покинет стареющий токсичный актив, «Рубин» и Слуцкий получат лидера раздевалки и все еще крутого по меркам РПЛ форварда, а Артем — работу с любимым тренером, место в стартовом составе и желание вновь доказать, что его рано списывают со счетов.

Питерцы же, судя по всему, на освободившееся место возьмут Сергеева из «Крыльев». Он вряд ли когда-то выйдет на лучший уровень Дзюбы, но Иван на семь лет моложе, он еще идет на базар, а не уходит с него, как Артем.