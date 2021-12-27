«Зенит» хочет забрать Миранчука, «Рубин» ищет новый клуб для Игнатьева. Трансферы и слухи дня
Держим в курсе.
Держим в курсе.
Главный трансферный слух последних дней — конкретный интерес «Реала» к лучшему молодому футболисту России — сошел на нет всего лишь за сутки. Испанский топ-клуб не собирается покупать Арсена Захаряна у московского «Динамо». По крайней мере, пока.
Информацию опроверг и агент Луки Модрича, якобы общавшийся со спортивным директором московского клуба Желько Бувачем, и представитель самого Захаряна.
«Эта информация — фейковый вброс», — прокомментировал он этот инсайд.
Видимо, с переездом в топовый чемпионат Арсену придется подождать.
По слухам, Артем Дзюба становится все ближе к переходу в казанский клуб. «Чемпионат» сообщает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет продлевать контракт с нападающим. А действующее соглашение истекает уже следующим летом.
По информации Metaratings, прямо сейчас «Рубин» пытается снизить цену в переговорах с «Зенитом». Казань не хочет платить более 2,5−3 млн евро за 33-летнего футболиста. Тем.
более при текущих условиях, при которых Дзюба может уйти бесплатно всего через полгода.
Однако переезд может и не состояться — высшее руководство «Зенита» намерено убедить нападающего остаться в клубе.
Договариваться петербургскому клубу приходится не только по поводу Дзюбы. Журналист Foot Mercato Себастьен Денис сообщает, что «Зенит» не может сойтись в условиях с французским «Лионом» по поводу продажи Сердара Азмуна.
По информации источника, российский клуб хочет получить за иранского форварда более 3 млн евро, поскольку Азмуном интересуется еще и английский «Ньюкасл». Ситуация похожа на происходящее с Артемом Дзюбой — контракт Азмуна истекает летом следующего года.
По информации «Матч ТВ», нападающий «Нефтехимика» Александр Юшин в это трансферное окно станет игроком «Урала». В 25 матчах текущего сезона Юшин забил 18 мячей, сделав два хет-трика: то, что нужно для команды, забившей в этом чемпионате России всего 12 голов (худший показатель РПЛ). Правда, на высоком уровне полузащитник еще не играл ни разу — до ФНЛ он выступал в Белоруссии, Армении и ФНЛ-2.
Нападающий Иван Игнатьев в скором времени может покинуть казанский «Рубин», сообщает «Матч ТВ». По информации источника, клуб ищет варианты трудоустройства форварда, не проходящего в основной состав. Отдельно отмечается, что финансовые запросы игрока могут стать серьезной проблемой при поисках новой команды для Ивана.
Но кажется, что другого выхода у Игнатьева сейчас нет — в нынешнем состоянии он вообще не нужен «Рубину». Впрочем, как и подавляющему большинству команд Премьер-Лиги.
История возможного отъезда Алексея Миранчука из «Аталанты» этой зимой продолжается. Журналист Альфредо Педулла сообщил о четырех вариантах продолжения карьеры российского полузащитника. По информации источника, игроком интересуются «Верона», «Дженоа» и еще два клуба не из Италии.
Правда, по версии La Repubblica, «Аталанта» хочет получить за игрока около 12 млн евро. С таким подходом найти новую команду Миранчуку будет намного сложнее.
Итальянский журналист Андреа Профидиа уточняет, что за Миранчука борется еще и питерский «Зенит»: по словам журналиста, клуб «давит» на футболиста. Но из-за нежелания Алексея возвращаться в Россию (об этом неоднократно говорил его агент), такой вариант выглядит маловероятным.
Diario Sport утверждает, что английский топ-клуб проводит повторные попытки заполучить нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда. Сообщается, что «Сити» уже ведет переговоры со стороной игрока.
В Манчестере хотели заполучить норвежского страйкера еще прошлым летом, но договориться с «Боруссией» тогда не получилось. Теперь «Сити» придется конкурировать с «Барселоной» — и кажется, что прямо сейчас англичане выглядят куда более интересным вариантом для 21-летнего футболиста.
L"Équipe сообщает, что для парижского гранда настают непростые времена — в том случае, если в два ближайших трансферных окна клуб не заработает на продажах 100 млн евро, он не впишется в финансовый фэйр-плей.
По информации источника, руководство готово расстаться с целым рядом игроком — в их числе Мауро Икарди, Юлиан Дракслер, Рафинья, Курзава и Керер. Похоже, в скором времени Мауро Почеттино станет еще сложнее — отсутствие глубины состава не упрощало задачу еще никому из тренеров.