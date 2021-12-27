Азмун не собирается покидать «Зенит» зимой

Нападающий Сердар Азмун не хочет покидать санкт-петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно. Форвард планирует доработать контракт с российским клубом до конца. Об этом сообщает Café du Commerce OL в «Твиттере».

26-летний иранский футболист планирует летом 2022 года рассмотреть все доступные предложения и выбрать лучшее. Соглашение с «Зенитом» Азмун продлевать не намерен.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.