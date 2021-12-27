Селихов: Я отказался от миллиона долларов ради перехода в «Спартак»

«Правда ли, что я должен был получить миллион долларов — 20% от суммы своего трансфера в “Спартак”? Был такой разговор. Но чтобы перейти в “Спартак”, я должен был отказаться от этих 20%. Я просто подписал эту бумагу и выбрал футбол, и всё.

Там была сложная ситуация, как это всё рассказать… Я думал об «Амкаре», что эти деньги им помогут и спасут клуб. Правда ли, что забыть об этом миллионе меня заставил один криминальный покровитель «Амкара»? Да нет, мне предоставили выбор: можешь отказаться и просто перейти в «Спартак»… Ну, прямо чтобы мне угрожали… Просто сказали: нужно вот так сделать, чтобы перешёл в «Спартак».