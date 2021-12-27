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27 декабря, источник: Чемпионат.com

Селихов: Я отказался от миллиона долларов ради перехода в «Спартак»

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов признался, что был вынужден отказаться от миллиона долларов ради перехода в «Спартак».

Спартак
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Источник: Чемпионат.com

«Правда ли, что я должен был получить миллион долларов — 20% от суммы своего трансфера в “Спартак”? Был такой разговор. Но чтобы перейти в “Спартак”, я должен был отказаться от этих 20%. Я просто подписал эту бумагу и выбрал футбол, и всё.

Там была сложная ситуация, как это всё рассказать… Я думал об «Амкаре», что эти деньги им помогут и спасут клуб. Правда ли, что забыть об этом миллионе меня заставил один криминальный покровитель «Амкара»? Да нет, мне предоставили выбор: можешь отказаться и просто перейти в «Спартак»… Ну, прямо чтобы мне угрожали… Просто сказали: нужно вот так сделать, чтобы перешёл в «Спартак».

Я отказался от миллиона долларов, чтобы играть за «Спартак»? Да, чтобы перейти«, — сказал Селихов в видео на YouTube-канале “КраСава”.

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