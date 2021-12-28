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12:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара»

Полузащитник римской «Ромы» Генрих Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара» по окончании карьеры футболиста, информирует ArmSport, ссылаясь на инсайд армянского журналиста Арарата Мамбреяна.

Рома
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Источник: Reuters

Согласно сведениям источника, Мхитарян уже достиг устной договорённости о сотрудничестве с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким. После завершения профессиональной карьеры игрока Генрих займет должность в структуре «быков».

Подчёркивается, что Мхитаряна не интересует переход в российские клубы в качестве футболиста. Ранее СМИ сообщали, что на Генриха претендует московский «Спартак».

Напомним, Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач. В этом сезоне чемпионата Италии футболист провёл за «волков» 23 матча, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.

Ранее армянин выступал за дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал», а также за донецкие «Шахтёр» и «Металлург».

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