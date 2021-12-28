Умер экс-футболист «Ростова» Николай Ширшов

«Раньше я был молодой и красивый, а теперь просто красивый». Не стало душевнейшего Игоря Гамулы

За «Ростов» он сыграл более 100 матчей за пять лет, которые провёл в клубе. Помимо этого, он выступал за узбекские «Пахтакор» и «Трактор» из Ташкента, а после окончания карьеры продолжил жить в Ростовской области.