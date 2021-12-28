Умер экс-футболист «Ростова» Николай Ширшов
Экс-футболист «Ростова» и сборной Узбекистана Николай Ширшов умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих.
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Экс-футболист «Ростова» и сборной Узбекистана Николай Ширшов умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих.
За «Ростов» он сыграл более 100 матчей за пять лет, которые провёл в клубе. Помимо этого, он выступал за узбекские «Пахтакор» и «Трактор» из Ташкента, а после окончания карьеры продолжил жить в Ростовской области.
В «Ростове» выразили соболезнования родным и близким Ширшова.