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13:42 (мск), источник: Life.ru

Умер экс-футболист «Ростова» Николай Ширшов

Экс-футболист «Ростова» и сборной Узбекистана Николай Ширшов умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих.

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Источник: Life.ru
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За «Ростов» он сыграл более 100 матчей за пять лет, которые провёл в клубе. Помимо этого, он выступал за узбекские «Пахтакор» и «Трактор» из Ташкента, а после окончания карьеры продолжил жить в Ростовской области.

В «Ростове» выразили соболезнования родным и близким Ширшова.

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