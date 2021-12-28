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15:07 (мск), источник: Газета.Ру

Дзюба опубликовал пост со своей статистикой за 2021 год

Российский форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба опубликовал пост в Instagram, выложив таблицу рейтинга самых результативных футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Когда говорят, что ты уже не тот», — подписал публикацию футболист.

В текущем году 33-летний футболист провел 27 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 19-ю забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дзюба является лидером по числу голов, показателю «гол+пас» и среднему числу результативных действий за матч РПЛ в 2021 году.

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Напомним, 25 декабря появилась информация, что казанский «Рубин» и «Зенит» провели переговоры по трансферу Дзюбы. Контракт Дзюбы с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года, но в соглашении есть пункт об автоматическом продлении в зависимости от времени, которое форвард проведет на поле.

За время выступлений за «Зенит» Дзюба провел 234 матча, забил 105 голов и отдал 69 результативных передач.

Ранее агент Юрий Штромбергер, представляющий интересы форварда самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере нападающего.

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