Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Габулов назначен гендиректором «Химок»

Габулов сменил Сергея Анохина, который занимал этот пост с 2020 года.
«Я благодарен Сергею Вячеславовичу [Анохину] за проделанную работу, за это время было много сделано. Сейчас перед “Химками” стоит серьезная задача по сохранению прописки в премьер-лиге. Я уже познакомился с сотрудниками клуба, встретился с главным тренером, мы обсудили приоритетные задачи на вторую половину сезона. Надеюсь, совместными усилиями мы добьемся поставленных целей», — сказал Габулов.
Габулову 38 лет, он является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и Кубка УЕФА, а также бронзовым призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. В 2018 году Габулов возглавлял министерство физической культуры и спорта Северной Осетии, после чего был президентом «Алании», а до лета 2021 года занимал пост председателя совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный».
«Химки» после 18 туров набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги.