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17:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Захарян: «Зенит» особо ничем не удивил

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился впечатлениями от встречи с «Зенитом» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

Динамо
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Источник: Чемпионат.com

«У нас сильная команда, тренер привнёс своё видение в нашу игру. С тем подбором игроков, который есть сейчас у “Динамо”, мы должны быть наверху. Удивил ли чем-то “Зенит”? Особо ничем. Было понятно, что мяч будет в основном у них. В “Зените” собраны классные мастера», — сказал Захарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Московское «Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

Динамо
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
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