Захарян: «Зенит» особо ничем не удивил

«У нас сильная команда, тренер привнёс своё видение в нашу игру. С тем подбором игроков, который есть сейчас у “Динамо”, мы должны быть наверху. Удивил ли чем-то “Зенит”? Особо ничем. Было понятно, что мяч будет в основном у них. В “Зените” собраны классные мастера», — сказал Захарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Московское «Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).