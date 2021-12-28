Захарян: «Зенит» особо ничем не удивил

«У нас сильная команда, тренер привнёс своё видение в нашу игру. С тем подбором игроков, который есть сейчас у “Динамо”, мы должны быть наверху. Удивил ли чем-то “Зенит”? Особо ничем. Было понятно, что мяч будет в основном у них. В “Зените” собраны классные мастера», — сказал Захарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.