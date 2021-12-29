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11:33 (мск), источник: Sport24

Торрес — в «Барсе», Сергеев одной ногой в «Зените», ЦСКА дает € 10 млн за игрока «Баварии». Трансферы и слухи дня

Собрали главное к этому часу.

ЦСКА
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Зенит
Крылья Советов
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Источник: Sport24

Что в России

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Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Габулов назначен гендиректором «Химок»

Габулов стал гендиректором «Химок»

Владимир Габулов сменил на этом посту Сергея Анохина, который останется в наблюдательном совете «Химок». До лета этого года экс-вратарь «Динамо» занимал должность председателя совета директоров «Олимп-Долгопрудного».

«Я благодарен Сергею Вячеславовичу за проделанную работу. За это время было много сделано. Сейчас перед “Химками” стоит серьезная задача по сохранению прописки в Премьер-Лиге. Я уже познакомился с сотрудниками клуба, встретился с главным тренером, мы обсудили приоритетные задачи на вторую половину сезона. Надеюсь, совместными усилиями мы добьёмся поставленных целей», — подытожил Габулов.

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«Зенит» согласовал условия личного контракта с форвардом «Крыльев» Сергеевым

Сергеев переходит в «Зенит»

Трансфер нападающего «Крыльев Советов» подтвердил не только гендиректор «Зенита» Александр Медведев, но и агент Сергеева Юрий Штромбергер.

«Иван пока проходит медобследование. Клубы сейчас договариваются. “Зенит” должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у Ивана, если захочет видеть его в команде. Сумму называть не буду. Договоренность уже близко — думаю, сегодня-завтра. Сейчас клубы между собой решают», — сказал Штромбергер в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.

Metaratings.ru утверждает, что трансфер Сергеева осуществлен по инициативе главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Скорее всего, Иван заменит в Санкт-Петербурге Артема Дзюбу, который может перейти в «Рубин».

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Источник сообщил, что ЦСКА хочет купить полузащитника «Баварии»

ЦСКА сделал предложение по полузащитнику «Баварии».

По информации Sky Sport Deutschland, мюнхенцы получили предложения от ЦСКА и «Венеции» по полузащитнику Микаэлю Кюизансу. «Бавария» хочет выручить за своего футболиста около 10 млн евро. Интерес к французу также проявляют «Метц» и «Труа», но они рассматривают лишь вариант с арендой Кьюзанса.

Сам игрок получает в «Баварии» мало игрового времени. В этом сезоне он провел лишь два матча, забил гол и отдал голевую передачу. Оба результативных действия Кьюзанса пришлись на матч Кубка Германии против «Бремера» (12:0).

Журналист Foot Mercato Санти Ауна в своем твиттере утверждает, что «Бавария» приняла предложение и ЦСКА, и «Венеции». Теперь выбор остается за Кьюзансом.

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«Барселона» объявила о трансфере Феррана Торреса. Контракт — до 2027 года

Что в Европе

«Барселона» объявила о переходе Торреса

Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес вернулся в Испанию. 21-летний футболист подписал контракт с «Барсой» до лета 2027 года, а каталонцы прописали за него сумасшедшие отступные — миллиард евро. Ферран обошелся им в 55 млн евро, но еще 10 млн «Барса» заплатит в качестве бонусов. Уже 3 января на «Камп Ноу» состоится презентация Торреса.

«Очень рад быть здесь. Трансфер в “Барсу” — огромный шаг для моей карьеры. Хочу продолжать расти и забивать голы. У Хави была невероятная карьера игрока. Он только начинает тренерский путь, но он невероятен. Он поможет мне расти и прогрессировать. Я надеюсь, теперь он будет руководить моим прогрессом. Я могу действовать по-разному, так как умею играть на трех позициях в атаке. Хочу помочь команде голами, ассистами и при обороне», — поделился эмоциями Торрес сразу же после перехода.

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Нападающий «Спартака» Понсе попал в сферу интересов «Дженоа»

Миранчука могут отдать в аренду в «Верону»

Все дело в том, что «Аталанта» ведет переговоры по игроку «Вероны» Антонину Бараку, в котором Гасперини видит замену Иличичу. Издание Tuttomercatoweb сообщает, что Миранчук может стать частью этой сделки, перейдя в аренду в «Верону» с правом выкупа. Но не факт, что такой вариант устроит Миранчука и его агента Вадима Шпинева.

В Италии интересуются форвардом «Спартака» Понсе

По информации Tuttosport, «Дженоа» Андрея Шевченко рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве усиления атаки зимой. Помимо Понсе итальянскому клубу интересен Йорген Ларсен из «Гронингена», Жордан Сьебатшо из «Янг Бойз» и Игнасио Пуссетто из «Удинезе».

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