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12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» усилится полузащитником минского «Динамо»

29-летний полузащитник минского «Динамо» Александр Селява перейдёт в «Ростов», утверждает издание Tribuna.com. Других подробностей сделки нет.

Ростов
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Источник: РИА "Новости"

Минское «Динамо» завершило сезон-2021 на третьем месте в чемпионате Беларуси. Чемпионом стал солигорский «Шахтёр», второе место занял БАТЭ. Селява сыграл в чемпионате 27 матчей и отдал 2 голевые передачи. Ранее игрок выступал за солигорский «Шахтёр», «Торпедо-БелАЗ» и «Клеческ».

«Ростов» в 18 матчах набрал 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов».

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