«Ростов» усилится полузащитником минского «Динамо»

Минское «Динамо» завершило сезон-2021 на третьем месте в чемпионате Беларуси. Чемпионом стал солигорский «Шахтёр», второе место занял БАТЭ. Селява сыграл в чемпионате 27 матчей и отдал 2 голевые передачи. Ранее игрок выступал за солигорский «Шахтёр», «Торпедо-БелАЗ» и «Клеческ».