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12:01 (мск), источник: Sports.Ru

Ломовицкий перешел из «Спартака» в «Рубин»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий перешел в «Рубин».

Спартак
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 23-летним игроком рассчитан на четыре с половиной года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 1,6 млн евро. Александр выступал за «Арсенал», «Химки», а также за юношеские и молодежную сборные России.

Ломовицкий — воспитанник «Спартака». В этом сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и сделал результативную передачу.

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