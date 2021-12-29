Ломовицкий перешел из «Спартака» в «Рубин»
Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий перешел в «Рубин».
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Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий перешел в «Рубин».
Контракт с 23-летним игроком рассчитан на четыре с половиной года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 1,6 млн евро. Александр выступал за «Арсенал», «Химки», а также за юношеские и молодежную сборные России.
Ломовицкий — воспитанник «Спартака». В этом сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и сделал результативную передачу.