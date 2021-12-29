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12:52 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший тренер и футболист «Зенита» Станислав Завидонов

ТАСС, 29 декабря. Бывший полузащитник и тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Станислав Завидонов умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

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«Футбольный клуб “Зенит” приносит искренние соболезнования родным и близким Станислава Петровича Завидонова», — говорится в сообщении.

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Завидонов родился 14 октября 1934 года в сибирском Канске. Начинал играть в футбол в спортивной школе Смольнинского района. В «Зенит» пришел в начале 1957 года, уже имея за плечами опыт выступлений в высшем дивизионе за ленинградские «Трудовые резервы», за которые играл с 1954 года, проведя 33 матча и забив один гол. За «Зенит» выступал с 1957 по 1966 год, принял участие в 254 матчах, отметившись 32 раза. Вызывался в олимпийскую сборную СССР, за которую провел три матча.

После окончания игровой карьеры в 1967 году Завидонов работал тренером, полтора года (1988−1989) возглавлял «Зенит», а следующие два был вице-президентом петербургского клуба.

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