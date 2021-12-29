Умер бывший тренер и футболист «Зенита» Станислав Завидонов

Завидонов родился 14 октября 1934 года в сибирском Канске. Начинал играть в футбол в спортивной школе Смольнинского района. В «Зенит» пришел в начале 1957 года, уже имея за плечами опыт выступлений в высшем дивизионе за ленинградские «Трудовые резервы», за которые играл с 1954 года, проведя 33 матча и забив один гол. За «Зенит» выступал с 1957 по 1966 год, принял участие в 254 матчах, отметившись 32 раза. Вызывался в олимпийскую сборную СССР, за которую провел три матча.