«Зенит» предложил Сергееву контракт на три года. Переговоры продолжатся в январе

Итоги медосмотра устроили петербуржцев, но контракт с клубом пока не подписан. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к питерскому клубу.

«Зенит» предлагает Сергееву контракт на три года. Но стороны пока не согласовали детали соглашения. Переговоры продолжатся в январе.

Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года.