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14:06 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА предложил Хесусу Медине зарплату в € 650 тысяч в год. Это не устраивает игрока

ЦСКА ведёт переговоры о подписании атакующего полузащитника Хесуса Медины. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к армейскому клубу.

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Источник: РИА "Новости"
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Парагвайский футболист покинет «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента. Московский клуб предложил 24-летнему Медине зарплату в €650 тысяч в год, что не устраивает игрока. Переговоры между сторонами продолжаются.

В сезоне-2021 Медина провёл 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.

Медина дебютировал в сборной Парагвая в 2017 году. Матч с командой Мексики стал для него пока единственным на уровне сборных. Хесус является трёхкратным чемпионом страны в составе «Либертада» из Асуньсона — «Клаусура» (2012, 2014) и «Апертура» (2014).

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