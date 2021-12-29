ЦСКА предложил Хесусу Медине зарплату в € 650 тысяч в год. Это не устраивает игрока

Парагвайский футболист покинет «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента. Московский клуб предложил 24-летнему Медине зарплату в €650 тысяч в год, что не устраивает игрока. Переговоры между сторонами продолжаются.

В сезоне-2021 Медина провёл 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.