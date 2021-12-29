Иск о признании ЦСКА банкротом подан подрядчиком строительства стадиона армейцев
Компания «Бета», которая является правопреемником ООО «Ф-Групп», генерального подрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена», подала иск о банкротстве.
Компания «Бета», которая является правопреемником ООО «Ф-Групп», генерального подрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена», подала иск о банкротстве.
Иск связан с тем, что ЦСКА должен выплатить ООО «Бета» 348,45 млн рублей по результатам судебного спора, где «Бета» выступает правопреемницей «Ф-Групп», признанной банкротом. Заявление зарегистрировано 28 декабря в Арбитражном суде Москвы и пока не принято к производству.
«Компания “Бета” сообщает, что и впредь готова добиваться получения взысканной судом суммы долга всеми предусмотренными законодательством РФ способами. Особо хотим отметить недобросовестное поведение футбольного клуба ЦСКА, который в настоящее время предпринимает попытки уклониться от реального исполнения вступившего в законную силу судебного акта», — сообщил гендиректор «Бета» Дмитрий Маслов.
Напомним, «Ф-Групп» подала в суд на ЦСКА в июле 2020 года с требованием взыскать с клуба 548,45 млн рублей неосновательного обогащения — речь про удержанные средства при оплате строительных работ в качестве неустойки за просрочку подрядных работ.
Суд первой инстанции отказал «Ф-Групп» в требовании взыскать с ЦСКА 548,45 млн рублей. Затем апелляционный суд признал законным удержание неустойки за просрочку, но сократил ее размер до 200 млн рублей.
ЦСКА, таким образом, должен вернуть часть удержанных средств — 348,45 млн рублей — компании «Бета», получившей право требования после признания ООО «Ф-Групп» банкротом. При этом 10 декабря Арбитражный суд Московского округа приостановил взыскание средств с ЦСКА в пользу «Беты» до вынесения решения по кассационной жалобе клуба.
ЦСКА обратился в суд с соответствующим ходатайством, мотивируя это тем, что у «Беты» недостаточно стабильное финансовое положение, и в случае отмены актов апелляционной инстанции, могут возникнуть трудности с возвратом выплаченных 348,45 млн рублей.