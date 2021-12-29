«Я кайфую в Крыму. Мост — невероятно, просто вау!» Первое интервью Хлусевича после перехода в «Спартак»

В августе Даниил Хлусевич отнимал у «Спартака» победу в Туле, а скоро начнет свои первые сборы в составе красно-белых. Хлусевич провел такой яркий год, что «Спартак» еще осенью договорился о переходе и не пожалел за Даниила трех миллионов евро.

Корреспондент Sport24 Андрей Бабич дозвонился до Хлусевича в Крым и узнал, почему он предпочитает отдыхать на родине, а не на Мальдивах, что получал от болельщиков «Арсенала» после перехода, как чуть не поступил на учебу в МВД и чего хочет добиться с новой командой.

Хлусевичем интересовались в Европе. Но он не думал ни о ком, кроме «Спартака»

— Твои эмоции, когда узнал об интересе «Спартака»?

— Конечно, восторг. «Спартак» — топ-клуб, один из лучших в России. Всегда хотел попасть в такой, проверить свой класс. Интересно, какой максимальный уровень смогу показать. Вроде только начался отпуск, а мне уже хочется тренироваться.

— Когда на тебя вышел «Спартак»?

— Наверное, в начале октября. Я попросил агента не говорить об интересе клубов, пока переговоры не перейдут в серьезную стадию. Чтобы не отвлекало. С момента, когда узнал об интересе «Спартака», до подписания контракта все прошло быстро.

— Твой агент сказал, что ты сразу согласился на переход. Сомнений вообще не было?

— Сказал «да», не колеблясь. Уверен в себе, буду бороться за стартовый состав.

— Уже успел ощутить повышенное внимание медиа и болельщиков?

— Конечно. Много болельщиков писали в соцсетях — как с хорошими пожеланиями, так и наоборот. В основном положительное, это приятно.

— Что писали негативного?

— От тульских болельщиков: «Зачем ты переходишь в “Спартак”? Это нормально, когда болельщики недовольны твоим уходом. Понимаю, что будет большое давление. Но в этом плане я спокоен.

— К тебе был интерес из Европы. Откуда?

— Даже не знаю. Интересовались, да, но я без понятия, почему не сложилось, не стал уточнять у агента. Уже подписал контракт со «Спартаком», остальное было неинтересно. В Европе, конечно, хочется поиграть. Но сейчас нужно будет выполнить задачи в «Спартаке». Парни красавцы, вышли в плей-офф Лиги Европы. Хочется пройти как можно дальше. Знаю задачу клуба — победа в чемпионате. Этого давно не было, болельщики ждут. Приложу все усилия для этого.

— Задачи «Спартака» на весну уже озвучены — зона еврокубков, финал Кубка России и четвертьфинал Лиги Европы. Достижимо?

— В футболе возможно все, тем он и интересен.

— Как должна пройти вторая часть сезона, чтобы ты остался доволен?

— Победить в максимальном количестве игр в чемпионате, пройти как можно дальше в Лиге Европы и, желательно, выиграть Кубок России.

— Вернемся к Европе: какой из топ-5 чемпионатов нравится больше?

— Нет предпочтений, хотел бы поиграть в любом. Сейчас у «Спартака» есть Лига Европы — постараюсь проверить себя на этом уровне.

— Следил за телеграм-войной руководства «Спартака»?

— Мне это не надо. Не лезу туда, неинтересно. У меня есть зеленый прямоугольник, моя работа там.

Обязан карьерой отцу (он же — первый тренер). Постоянно собой недоволен — даже папа говорит, что слишком часто

— У тебя спортивная семья: родители тренеры, мама занималась спортом. Были какие-то варианты помимо футбола?

— Нет. Пару раз сходил на волейбол побегать с друзьями, но не больше.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxQcSXEhSsc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Khlusevich Daniil (@hlus_dan82)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Роль отца в твоей карьере велика?

— Я в принципе обязан ему карьерой. Папа — мой первый тренер. Многое дал в начале пути, до сих пор советуемся по поводу тренировок, упражнений, обсуждаем игры.

— Как изменилась жизнь в регионе?

— Изменилось многое — инфраструктура, дороги. Не в каком-то определенном городе, а во всем регионе. Взять тот же Крымский мост — невероятное сооружение, просто вау!

— Все отмечают твою порядочность. Хоть когда-то хулиганил, нарушал режим?

— Не нарушал. А хулиганили все. Когда снег выпадал, могли занести в корпус, намазать молодых.

— Ты предъявлял себе за то, что не доработал?

— Да, постоянные претензии к себе. Все время мне что-то не нравится. Бывает, даже папа говорит: «Отдохни, не надо ничего делать». А как не надо, когда мне кажется, что не хватает? Если не тренируюсь больше остальных, мне кажется, будто я слабее. Я очень самокритичный.

— Ты дико универсален, способен сыграть на любой позиции в полузащите и атаке. Где комфортнее всего?

— Душа лежит к атаке. Люблю брать игру на себя. А так я и в центре инсайда играл. Если понадобится, готов сыграть там, не проблема.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEWZtSOhN61/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEWZtSOhN61/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEWZtSOhN61/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Khlusevich Daniil (@hlus_dan82)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Планирует помогать крымскому футболу: «Взрослого там нет вообще»

— Обычно футболисты проводят отпуск на Мальдивах, Бали. Ты полетел к семье в Крым. Почему?

— Там семья. Она перезагружает меня так же, как некоторых Мальдивы. Хорошо побыть рядом с родителями, братом, друзьями. Может быть, когда-то захочется и на острова, но сейчас меня все устраивает в Крыму, я тут кайфую. Нравится природа, климат зимой. Классно!

— Как-нибудь участвуешь в развитии крымского футбола? Твой детский тренер рассказывал, что ты часто приезжаешь в Училище олимпийского резерва, где сам играл.

— Приезжаю, общаюсь с ребятами. Грандиозной помощи от меня пока не было, но в планах есть. Про училище никто не забудет. В психологическом плане это мой дом, там я вырос в мужика. Люблю и буду любить его всегда.

— Видишь прогресс в развитии детского футбола в Крыму?

— Недавно построили Академию футбола, почти всех талантливых мальчиков приглашают туда. Там мой отец работает тренером, условия очень хорошие. Детский футбол в Крыму сто процентов развивается, а взрослого нет вообще. Только местный уровень, это вроде ФНЛ-2.

— В каких условиях тебе приходилось тренироваться?

— Около года тренировался на гаревых полях. Еще было небольшое искусственное поле в плохом состоянии. Сейчас в училище с газонами стало лучше.

— Ты задумывался о поступлении в МВД и завершении карьеры.

— Такое действительно было. Я хотел не совсем завязывать с футболом — играть, но на местном уровне. А основные усилия направить на учебу в МВД. Безмерно благодарен агенту, который меня заметил. Был единственный шанс зацепиться за футбол, и агент предложил Тулу. Я сразу согласился, даже не думал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BbZAvXNAHtf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbZAvXNAHtf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BbZAvXNAHtf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Khlusevich Daniil (@hlus_dan82)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Каким человеком запомнился Кононов в «Арсенале»?

— Очень общительный, часто со мной разговаривал. Было интересно с ним работать.

— Знал, что Кононов мог пригласить тебя в «Спартак»?

— Впервые слышу. Очень приятно.

«Испания — только название. Мы Россия — по-моему, звучит лучше»

— Тебя номинировали на премию лучшему молодому игроку года в РПЛ.

— Конечно, хотелось бы победить, но этому званию надо соответствовать. Постараюсь сделать все возможное, чтобы забрать этот приз в следующем году.

— С кем тебе максимально комфортно играть в молодежной сборной?

— С Данилом Степановым максимальное взаимопонимание — оно сложилось в Туле. Мы все хорошо сыгрались, особенно под конец года. Классно выглядели в матче с Испанией.

— Показалось, что ты много взаимодействовал с другим спартаковцем Наилем Умяровым.

— Действительно, потому что он играл ближе к моему флангу. С Наилем приятно играть, как и с Литвиновым. Мой первый официальный гол за сборную был как раз с передачи Руслана. Надеюсь, в будущем будем не только в молодежной, но и основной сборной появляться вместе.

— Испанию вы обыграли через два дня после поражения команды Карпина в Хорватии — сильный контраст для болельщиков.

— У меня психология такая: все равно, против кого играю. Соперники такие же люди, как мы, нет никакой разницы. Испания — это только название. А мы Россия! По-моему, у нас лучше звучит ?. Ощущалось, что переигрываем испанцев, у нас было много моментов.

— К основной сборной готов?

— Каждому хочется играть за сборную. Наверное, в этом и состоит карьера футболиста — сыграть за национальную команду, поехать на чемпионат мира. Приложу максимум усилий для этого. У нас хорошие соперники в стыках. И поляки очень сильные, и чехи. Шансы всегда есть, просто надо выходить и показывать свой футбол, в который умеем играть. Думаю, все будет хорошо, и в Катар поедем. У меня такая цель тоже есть. Все зависит от меня самого.