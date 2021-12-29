«Я кайфую в Крыму. Мост — невероятно, просто вау!» Первое интервью Хлусевича после перехода в «Спартак»
О хейте из Тулы, Кононове, семье и родине.
В августе Даниил Хлусевич отнимал у «Спартака» победу в Туле, а скоро начнет свои первые сборы в составе красно-белых. Хлусевич провел такой яркий год, что «Спартак» еще осенью договорился о переходе и не пожалел за Даниила трех миллионов евро.
Корреспондент Sport24 Андрей Бабич дозвонился до Хлусевича в Крым и узнал, почему он предпочитает отдыхать на родине, а не на Мальдивах, что получал от болельщиков «Арсенала» после перехода, как чуть не поступил на учебу в МВД и чего хочет добиться с новой командой.
— Твои эмоции, когда узнал об интересе «Спартака»?
— Конечно, восторг. «Спартак» — топ-клуб, один из лучших в России. Всегда хотел попасть в такой, проверить свой класс. Интересно, какой максимальный уровень смогу показать. Вроде только начался отпуск, а мне уже хочется тренироваться.
— Когда на тебя вышел «Спартак»?
— Наверное, в начале октября. Я попросил агента не говорить об интересе клубов, пока переговоры не перейдут в серьезную стадию. Чтобы не отвлекало. С момента, когда узнал об интересе «Спартака», до подписания контракта все прошло быстро.
— Твой агент сказал, что ты сразу согласился на переход. Сомнений вообще не было?
— Сказал «да», не колеблясь. Уверен в себе, буду бороться за стартовый состав.
— Уже успел ощутить повышенное внимание медиа и болельщиков?
— Конечно. Много болельщиков писали в соцсетях — как с хорошими пожеланиями, так и наоборот. В основном положительное, это приятно.
— Что писали негативного?
— От тульских болельщиков: «Зачем ты переходишь в “Спартак”? Это нормально, когда болельщики недовольны твоим уходом. Понимаю, что будет большое давление. Но в этом плане я спокоен.
— К тебе был интерес из Европы. Откуда?
— Даже не знаю. Интересовались, да, но я без понятия, почему не сложилось, не стал уточнять у агента. Уже подписал контракт со «Спартаком», остальное было неинтересно. В Европе, конечно, хочется поиграть. Но сейчас нужно будет выполнить задачи в «Спартаке». Парни красавцы, вышли в плей-офф Лиги Европы. Хочется пройти как можно дальше. Знаю задачу клуба — победа в чемпионате. Этого давно не было, болельщики ждут. Приложу все усилия для этого.
— Задачи «Спартака» на весну уже озвучены — зона еврокубков, финал Кубка России и четвертьфинал Лиги Европы. Достижимо?
— В футболе возможно все, тем он и интересен.
— Как должна пройти вторая часть сезона, чтобы ты остался доволен?
— Победить в максимальном количестве игр в чемпионате, пройти как можно дальше в Лиге Европы и, желательно, выиграть Кубок России.
— Вернемся к Европе: какой из топ-5 чемпионатов нравится больше?
— Нет предпочтений, хотел бы поиграть в любом. Сейчас у «Спартака» есть Лига Европы — постараюсь проверить себя на этом уровне.
— Следил за телеграм-войной руководства «Спартака»?
— Мне это не надо. Не лезу туда, неинтересно. У меня есть зеленый прямоугольник, моя работа там.
— У тебя спортивная семья: родители тренеры, мама занималась спортом. Были какие-то варианты помимо футбола?
— Нет. Пару раз сходил на волейбол побегать с друзьями, но не больше.
— Роль отца в твоей карьере велика?
— Я в принципе обязан ему карьерой. Папа — мой первый тренер. Многое дал в начале пути, до сих пор советуемся по поводу тренировок, упражнений, обсуждаем игры.
— Как изменилась жизнь в регионе?
— Изменилось многое — инфраструктура, дороги. Не в каком-то определенном городе, а во всем регионе. Взять тот же Крымский мост — невероятное сооружение, просто вау!
— Все отмечают твою порядочность. Хоть когда-то хулиганил, нарушал режим?
— Не нарушал. А хулиганили все. Когда снег выпадал, могли занести в корпус, намазать молодых.
— Ты предъявлял себе за то, что не доработал?
— Да, постоянные претензии к себе. Все время мне что-то не нравится. Бывает, даже папа говорит: «Отдохни, не надо ничего делать». А как не надо, когда мне кажется, что не хватает? Если не тренируюсь больше остальных, мне кажется, будто я слабее. Я очень самокритичный.
— Ты дико универсален, способен сыграть на любой позиции в полузащите и атаке. Где комфортнее всего?
— Душа лежит к атаке. Люблю брать игру на себя. А так я и в центре инсайда играл. Если понадобится, готов сыграть там, не проблема.
— Обычно футболисты проводят отпуск на Мальдивах, Бали. Ты полетел к семье в Крым. Почему?
— Там семья. Она перезагружает меня так же, как некоторых Мальдивы. Хорошо побыть рядом с родителями, братом, друзьями. Может быть, когда-то захочется и на острова, но сейчас меня все устраивает в Крыму, я тут кайфую. Нравится природа, климат зимой. Классно!
— Как-нибудь участвуешь в развитии крымского футбола? Твой детский тренер рассказывал, что ты часто приезжаешь в Училище олимпийского резерва, где сам играл.
— Приезжаю, общаюсь с ребятами. Грандиозной помощи от меня пока не было, но в планах есть. Про училище никто не забудет. В психологическом плане это мой дом, там я вырос в мужика. Люблю и буду любить его всегда.
— Видишь прогресс в развитии детского футбола в Крыму?
— Недавно построили Академию футбола, почти всех талантливых мальчиков приглашают туда. Там мой отец работает тренером, условия очень хорошие. Детский футбол в Крыму сто процентов развивается, а взрослого нет вообще. Только местный уровень, это вроде ФНЛ-2.
— В каких условиях тебе приходилось тренироваться?
— Около года тренировался на гаревых полях. Еще было небольшое искусственное поле в плохом состоянии. Сейчас в училище с газонами стало лучше.
— Ты задумывался о поступлении в МВД и завершении карьеры.
— Такое действительно было. Я хотел не совсем завязывать с футболом — играть, но на местном уровне. А основные усилия направить на учебу в МВД. Безмерно благодарен агенту, который меня заметил. Был единственный шанс зацепиться за футбол, и агент предложил Тулу. Я сразу согласился, даже не думал.
— Каким человеком запомнился Кононов в «Арсенале»?
— Очень общительный, часто со мной разговаривал. Было интересно с ним работать.
— Знал, что Кононов мог пригласить тебя в «Спартак»?
— Впервые слышу. Очень приятно.
— Тебя номинировали на премию лучшему молодому игроку года в РПЛ.
— Конечно, хотелось бы победить, но этому званию надо соответствовать. Постараюсь сделать все возможное, чтобы забрать этот приз в следующем году.
— С кем тебе максимально комфортно играть в молодежной сборной?
— С Данилом Степановым максимальное взаимопонимание — оно сложилось в Туле. Мы все хорошо сыгрались, особенно под конец года. Классно выглядели в матче с Испанией.
— Показалось, что ты много взаимодействовал с другим спартаковцем Наилем Умяровым.
— Действительно, потому что он играл ближе к моему флангу. С Наилем приятно играть, как и с Литвиновым. Мой первый официальный гол за сборную был как раз с передачи Руслана. Надеюсь, в будущем будем не только в молодежной, но и основной сборной появляться вместе.
— Испанию вы обыграли через два дня после поражения команды Карпина в Хорватии — сильный контраст для болельщиков.
— У меня психология такая: все равно, против кого играю. Соперники такие же люди, как мы, нет никакой разницы. Испания — это только название. А мы Россия! По-моему, у нас лучше звучит ?. Ощущалось, что переигрываем испанцев, у нас было много моментов.
— К основной сборной готов?
— Каждому хочется играть за сборную. Наверное, в этом и состоит карьера футболиста — сыграть за национальную команду, поехать на чемпионат мира. Приложу максимум усилий для этого. У нас хорошие соперники в стыках. И поляки очень сильные, и чехи. Шансы всегда есть, просто надо выходить и показывать свой футбол, в который умеем играть. Думаю, все будет хорошо, и в Катар поедем. У меня такая цель тоже есть. Все зависит от меня самого.
Андрей Бабич